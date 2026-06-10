Šampion BiH počeo pripreme za naredne sezone, u ekipi nekoliko novajlija, među kojima je i povratnik Nedim Keranović.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Ljetna pauza završena ja za fudbalere Borca koji su u srijedu počeli s prvim treningom i pripremama za narednu szeonu u kojoj će braniti titulu šampiona BIH, ali i igrati kvalifikacije za Ligu šampiona.

Nakon što su čelni ljudi Borca i kapiten Srđan Grahovac najavili početak priprema u poslijepodnevnim časovima crveno-plavi su istrčali na teren Gradskog stadiona u Banjaluci.

Ekipu je na prvom treningu vodio pomoćni trener Danimir Milkanović, zajedno sa ostlaim članovima stručnog štaba, pošto je trener Borca Vinko Marinović trenutno na liječenju nakon nesreće u kojoj je ostao bez dva prsta na ruci.

U redove šampiona u međuvremenu je stiglo nekoliko novih igrača, dovedeni su Dani Romera, Ante Roguljić i mladi bek Erik Riđan, a na treningu smo u crveno-plavom dresu vidjeli ponovo Nedima Keranovića.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Mladi vezni fudbaler nakon pozajmice u BSK-u, te sezone u dresu Rudar Prijedora sada se vratio u Borac i pokušaće da se izbori za mjesto u timu, a treba napomenuti i da je riječ o "bonus igraču".



Na prvom treningu Borca u srijedu nije bilo Damjana Šiškovskog i Sebastijana Erere, koji su na produženoj pauzi s obzirom da su imali obaveze se reprezentacijom Sjeverne Makedonije, a dio priprema Borca propustiće i Mladen Jurkas, koji je s reprezentacijom BIH na Svjetskom prvenstvu.

Vidi opis Fudbaleri Borca na prvom treningu, Milkanović vodi ekipu, Keranović ponovo među crveno-plavima! (FOTO, VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 14 14 / 14

Očekuje se da do kraja pripreme i početka nove sezone vidimo još nekoliko novih imena u ekipi Borca, a jedan od njih mogao bi da bude i Makedonac Darko Dodev, koji je ranije u razgovoru za MONDO potvrdio da je u pregovorima s banjalučkim klubom.

Gradski stadion u međuvremenu su napustili iskusni Zoran Kvržić, kao i David Čavić.