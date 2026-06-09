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Treneru Borca Vinku Marinoviću amputirana dva prsta na ruci

Treneru Borca Vinku Marinoviću amputirana dva prsta na ruci

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Banjalučki Borac saopštio je u utorak da je trener Vinko Marinović doživio povredu na porodičnom imanju zbog koje su mu amputirana dva prsta na ruci.

Vinko Marinović ostao bez dva prsta na ruci Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Strateg crveno-plavih Vinko Marinović doživio je nezgodu zbog koje je ostao bez dva prsta na ruci, potvrdio je klub sa banjalučkog Gradskog stadiona.

"Vinko Marinović, šef našeg stručnog štaba, doživio je nezgodu na porodičnom imanju, a usljed zadobijenih povreda amputirana su mu dva prsta na ruci.

Vinko je trenutno na bolničkom liječenju, a do kraja sedmice bi trebalo da se vrati redovnim aktivnostima.

FK Borac ovim putem se zahvaljuje hirurškom timu Klinike za plastično - rekonstruktivnu hirurgiju UKC-a Republike Srpske, ali i ostalom medicinskom osoblju, na pravovremenoj i profesionalnoj intervenciji kojom su pomogli da se ublaže i saniraju povrede koje su nastale.

Vinko, tvoj Borac ti želi brz oporavak i da nas vodiš u nove pobjede", navedeno je u saopštenju banjalučkog kluba.

Marinović je nastradao prilikom košenja trave na porodičnom imanju.

(MONDO)

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Tagovi

FK Borac Vinko Marinović

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