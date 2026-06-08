Bogoljub Zeljković nakon sjednice Skupštine Borca: Prozivka u srijedu, pripreme na Zlatiboru - bićemo spremni za Evropu

Potpredsjednik Borca Bogoljub Zeljković obratio se javnosti poslije redovne sjednice Skupštine banjalučkog kluba, koja je održana u ponedjeljak u Trofejnoj sali Gradskog stadiona.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Zeljković je prenio utiske sa sjednice, a najprije je istakao da je sezona završena na najbolji mogući način za crveno-plave, odnosno osvajanjem četvrte šampionske titule i to na stotu godišnjicu kluba.

"Održana je redovna sjednica Fudbalskog kluba Borac, na kojoj smo konstatovali niz stvari koje su odrađene u prethodnom periodu. Sezona je završena na najbolji mogući način - osvajanjem Premijer lige Bosne i Hercegovine. Na taj način smo našim navijačima uručili najljepši poklon, a dodatni benefit je činjenica da ćemo biti nosioci u kvalifikacijama za evropska takmičenja", rekao je Zeljković.

Prema njegovim riječima, razgovarano je i o proslavi stogodišnjice banjalučkog kluba.

"Već smo imali određene aktivnosti, poput Svečane akademije u Banskom dvoru. Svakako nas 3. jula očekuje koncert i predstavljanje ekipe na Trgu Krajine, monografija koja će izaći u avgustu, kao i film o 100 godina kluba".

Zeljković je dodao da je delegate Skupštine sportski direktor upoznao sa stanjem u ekipi i dosad urađenim u prelaznom roku. Danas je ugovor sa crveno-plavima produžio Sandi Ogrinec.

"Sportski direktor (Oliver Jandrić) nas je upoznao sa stanjem u ekipi i svime onim što je urađeno u dosadašnjem prelaznom roku. Direktor kluba (Dejan Čato) je takođe upoznao delegate sa poslovanjem, kao i s nizom infrastrukturnih projekata, među kojima je svakako najvažniji krov na istočnoj tribini Gradskog stadiona. Radovi su u završnoj fazi, sama konstrukcija je postavljena i sada očekujemo završetak pokrivanja krova u narednim danima. Sve će sigurno biti spremno do početka prve evropske utakmice, 7. ili 14. jula, u zavisnosti od žrijeba - odnosno od toga da li ćemo u prvom kolu biti domaćini ili gosti. Pored toga, radimo i na nizu drugih stvari, kao što su sanitarni čvorovi i slično, ali vjerujem da ćemo sve uspjeti završiti do tada".

Zeljković je potvrdio i nova imenovanja u klubu.

"Odlukom kluba, Saša Kajkut je imenovan za tehničkog direktora, što je funkcija koja postoji po statutu FK Borac. Tu funkciju je obavljao Zvjezdan Misimović do prošle godine, kada je postao predsjednik i do današnjeg dana to mjesto je bilo upražnjeno. Na prijedlog delegata, Saša Kajkut je jednoglasno izabran za novog tehničkog direktora".

PROZIVKA U SRIJEDU, PRIPREME NA ZLATIBORU

Potpredsjednik Borca je najavio i dolazak novih pojačanja, naglasivši da je prozivka ekipe zakazana za srijedu.

"Sigurno možemo očekivati nova lica u ekipi. Prozivka je u srijedu, a nakon nekoliko dana priprema u Banjaluci i ljekarskih pregleda, ekipa će u periodu od 7. do 18. juna otići na glavni dio priprema, koji će se ove godine obaviti na Zlatiboru. Tamo će boraviti do 30. juna, kada se vraćaju u Banjaluku s obzirom da već 7. jula zvanično počinje sezona našim prvim ispitom na evropskoj sceni", zaključio je Zeljković.

(MONDO)