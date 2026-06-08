Borac riješio još jedno igračko pitanje: Sandi Ogrinec i sljedeće sezone među crveno-plavima!

Slovenački internacionalac ostaće u klubu do ljeta 2027. godine.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Fudbalski klub Borac riješio je još jedno važno igračko pitanje za novu sezonu. Ugovor sa novim šampionom BiH produžio je slovenački vezista Sandi Ogrinec, koji će prema novoj ugovornoj obavezi u klubu ostato do ljeta 2027. godine

Definisanje nove saradnje crveno-plavi su objelodanili video-snimkom iz Velikih Poljana, odakle potiče Borčev prvotimac.

Ogrinec je u Borac stigao početkom septembra 2024. godine, a dosadašnji boravak u klubu obilježili su pogoci protiv Olimpije u Banjaluci (1:0) u plej-inu Konferencijske lige i Rapida u Beču, u revanšu osmine finala ovog takmičenja. U Borac je došao iz austrijskog Tirola, a prethodno je cijelu karijeru proveo u Sloveniji, igrajući za Bravo, Maribor i Krško.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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