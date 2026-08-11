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Skandal: Muk na Marakani, svi u Zvezdi zanijemili i pobjegli poslije eliminacije

Skandal: Muk na Marakani, svi u Zvezdi zanijemili i pobjegli poslije eliminacije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je odigrala katastrofalan dvomeč protiv Hapoel Berševe, podbacila u oba meča i ispala ukupnim rezultatom 0:3. Poslije meča su svi iz svlačionice pobegli sa stadiona i ni Dejan Stanković, ni pomoćnici, ni igrači nisu dali odgovore na pitanje šta se dogodilo.

Skandal: Muk na Marakani, svi u Zvezdi zanijemili i pobjegli poslije eliminacije Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda je razočarala i potpuno podbacila u dvomeču protiv Hapoel Berševe (0:3), čime je okončala učešće u kvalifikacijama za Ligu šampiona u 3. kolu. Poslije utakmice dogodio se skandal jer je otkazana obavezna konferencija za novinare i niko se nije obratio javnosti poslije meča izuzev pomoćnog trenera Nenada Sakića, koji je na terenu dao šturu izjavu za TV Arena sport.

"Žao nam je, pokušali smo. Ekipa Berševe je iskoristila svoje šanse, mi svoje nismo na početku kada smo mogli da postignemo gol i da odvedemo meč u pozitivniji tok. Hvala navijačima, mnogo mi je žao ovih navijača jer su bili od prvog do posljednjeg minuta sa nama. Vruća je glava, ne bih širio više", kazao je Stanković za TV Arena sport.

Zvezdini fudbaleri su na čelu sa kapitenom Mirkom Ivanićem najprije bili otjerani u svlačionicu kada su prišli navijačima, a onda su već po običaju pobjegli od pitanja novinara. Zaćutao je uz njih i Dejan Stanković, koji je bio isključen zbog protesta u toku meča, pljuvao je ka arbitru, ironično gestikulirao ka navijačima na zapadu koji su zviždali... I na taj način je upotpunio katastrofalnu sliku koju su crveno-bijeli poslali prije svega svojim navijačima.

Dejan Stanković ni iz četvrte nije uspio da uvede Zvezdu u Ligu šampiona i Hapoel Berševa pridružila se ekipama koje su do sada zaustavljale njegove pohode ka eliti na "Marakani", poslije Omonije, Šerifa iz Tiraspolja i Makabi Haife.

Da li će Stanković ostati trener Zvezde? Nažalost, to ćemo saznati eventualno u saopštenju Zvezde ili u obraćanju nekog od klupskih čelnika, ako toga uopšte bude. Odgovor na to i na bilo koje drugo pitanje od Stankovića nećemo dobiti - bar ne ove košmarne večeri za Zvezdu.

(MONDO)

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FK Crvena zvezda

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