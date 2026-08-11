Pogledajte kako su navijači Crvene zvezde otjerali igrače u svlačionicu poslije jako loše partije protiv Hapoel Berševe.
Crvena zvezda je odigrala katastrofalno protiv Hapoel Berševe i zasluženo je eliminisana iz Lige šampiona. Izraelci su dobili obje utakmice i ukupnim rezultatom 3:0 prošli su u plej-of Lige šampiona, dok posao nije završen za crveno-bijele, preostaju borbe sa Viktorijom iz Plzenja za Ligu Evrope.
Delije otjerale igrače Crvene zvezde: "Marš u svlačionicu" nakon debakla u Ligi šampiona
Nezadovoljstvo navijača bilo je veliko, čuli su se zvižduci već na poluvremenu zbog loše igre, potom su Delije podržale igrače poslije pauze i aplaudirale im, međutim očajan nastavak utakmice doveo je do tjeranja u svlačionicu. Pogledajte:
Pogledajte i kako su se čuli zvižduci za fudbalere Crvene zvezde koji su razočarali svoje miljenike:
Igrači su poslije meča stigli pred sjevernu tribinu, gdje su bili spremni da poslušaju šta kažu najvatrenije pristalice, međutim odmah im je objašnjeno da zbog loše partije mogu odmah u svlačionicu.
Podsjetimo, Zvezda je bila u igri sve do 57. minuta i isključenja Dejana Stankovića koji je pobjesnio na sudiju, pljunuo ka njemu i potom mu je pokazan put u svlačionicu. Nedugo poslije toga, Hapoel je poveo preko Zlatanovića, a onda je preko Ista riješio ovaj dvomeč u svoju korist i zakazao duel sa Sabahom za grupnu fazu Lige šampiona.
Već idućeg četvrtka Crvena zvezda će u Beogradu igrati protiv Viktorije iz Plzenja, s kojom se bori za Ligu Evrope.
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