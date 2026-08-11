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Delije otjerale igrače Crvene zvezde: "Marš u svlačionicu" nakon debakla u Ligi šampiona

Delije otjerale igrače Crvene zvezde: "Marš u svlačionicu" nakon debakla u Ligi šampiona

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Pogledajte kako su navijači Crvene zvezde otjerali igrače u svlačionicu poslije jako loše partije protiv Hapoel Berševe.

Delije otjerale igrace crvene zvezde u svlacionicu Izvor: Ilija Ilić/Kurir

Crvena zvezda je odigrala katastrofalno protiv Hapoel Berševe i zasluženo je eliminisana iz Lige šampiona. Izraelci su dobili obje utakmice i ukupnim rezultatom 3:0 prošli su u plej-of Lige šampiona, dok posao nije završen za crveno-bijele, preostaju borbe sa Viktorijom iz Plzenja za Ligu Evrope.

Nezadovoljstvo navijača bilo je veliko, čuli su se zvižduci već na poluvremenu zbog loše igre, potom su Delije podržale igrače poslije pauze i aplaudirale im, međutim očajan nastavak utakmice doveo je do tjeranja u svlačionicu. Pogledajte:

Pogledajte

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Navijači Zvezde oterali igrače u svlačionicu nakon sramote u kvalifikacijama
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Pogledajte i kako su se čuli zvižduci za fudbalere Crvene zvezde koji su razočarali svoje miljenike:

Pogledajte

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Zvižduci za fudbalere Crvene zvezde nakon bruke i sramote protiv Hapoela
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Igrači su poslije meča stigli pred sjevernu tribinu, gdje su bili spremni da poslušaju šta kažu najvatrenije pristalice, međutim odmah im je objašnjeno da zbog loše partije mogu odmah u svlačionicu.

Podsjetimo, Zvezda je bila u igri sve do 57. minuta i isključenja Dejana Stankovića koji je pobjesnio na sudiju, pljunuo ka njemu i potom mu je pokazan put u svlačionicu. Nedugo poslije toga, Hapoel je poveo preko Zlatanovića, a onda je preko Ista riješio ovaj dvomeč u svoju korist i zakazao duel sa Sabahom za grupnu fazu Lige šampiona.

Već idućeg četvrtka Crvena zvezda će u Beogradu igrati protiv Viktorije iz Plzenja, s kojom se bori za Ligu Evrope.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

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Dejan Stanković pljunuo ka sudiji na Zvezda Hapoel
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

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Tagovi

FK Crvena zvezda Delije Hapoel Ber Ševa

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