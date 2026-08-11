Crvena zvezda protiv Hapoel Ber Ševe igra meč koji mora da dobije ako želi u Ligu šampiona, u suprotnom će sebi mnogo zakomplikovati situaciju. Dejan Stanković je opet sve preuzeo na sebe.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda igra meč odluke, najvažniju utakmicu u dosadašnjem dijelu sezone. Jeste tek početak, ali je ujedno i okršaj koji može da odredi kako će sve dalje da se odvija. Da li će to da bude kroz borbu za grupnu fazu Lige šampiona ili Lige Evrope, rizik je prevelik. Pobjeda protiv Hapoel Ber Ševe na "Marakani" (20 časova) donosi mnogo toga srpskom šampionu.

Trijumf znači prolazak u plej-of i meč sa boljim iz duela Orhusa i Sabaha. A ukoliko ne uspije da nadoknadi minus iz prvog meča iz Mađarske (poraz 0:1), slijedi spuštanje u kvalifikacije za Ligu Evrope i situacija se dodatno komplikuje. Ulog je veliki i toga su svjesni svi u klubu, počevši od trenera Dejana Stankovića.

Vidi opis Dan odluke za Crvenu zvezdu: Stanković zaigrao "All in" na sebe, ulog su Liga šampiona i milioni od UEFA Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Igrači su svjesni svega, nisu oni mali, nema fazona i fora, znamo šta nas očekuje. Pritisak je sastavni dio posla. Znam da vas zanima šta će biti i na meču i dan poslije meča, ali ja o tome ne razmišljam. Živim normalno, imam iskustvo iz prethodnog mandata da sačuvam sebe i svoj um, to je jedino čega se sjećam", poručio je Stanković.

Pokeraškim rječnikom, uložio je "all in" na sebe i svoju ekipu i sada to mora da dokaže pred punim stadionom.

Pobjeda koja donosi milione

Nije ulog samo prolazak u narednu fazu i korak bliže grupnoj fazi Lige šampiona. Na stolu su i milioni evra koji stižu od UEFA ukoliko se prođe do plej-ofa.

Plasman u tu fazu takmičenja obezbjeđuje minimum 15 miliona evra što definitivno nije mala svota novca u današnjem fudbalu. Cifra koja svakako može da napravi razliku i kada su potencijalna nova pojačanja u pitanju.

Zvezda ima dva puta pred sobom

Vidi opis Dan odluke za Crvenu zvezdu: Stanković zaigrao "All in" na sebe, ulog su Liga šampiona i milioni od UEFA Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Crvena zvezda sada pred sobom ima dva puta. Jedan je borba za Ligu šampiona, drugi za Ligu Evrope i stvari mogu da krenu nizbrdo ukoliko se ne obezbijedi prolaz u plej-of Lige šampiona.

Trijumf protiv Hapoel Ber Ševe donosi ujedno i garantovano mjesto u grupnoj fazi Lige Evrope. Međutim, situacija bi porazom postala znatno komplikovana. Ako prođe dalje, Zvezda čeka pobjednika okršaja između Orhusa i Sabaha i danski tim ima prednost iz prvog meča pred revanš sa azerbejdžanskim timom (2:1). Ali, ako ne uspije da nadoknadi minus slijedi "selidba" u četvrto kolo kvalifikacija za Ligu Evrope i okršaj sa češkom Viktorijom iz Plzenja. Bar na papiru djeluje teži rival od Hapoela...

Stanković je opet preuzeo sve na sebe

Dejan Stanković je poslije prvog meča u Mađarskoj novinarima rekao "pa šta ako ne uđem i četvrti put u Ligu šampiona". I u narednim javnim nastupima je preuzeo sve na svoja pleća i stao u zaštitu igrača. Ponovio je to i na konferenciji pred meč.

"Mislim da je to normalno, to je skroz normalno. Znam šta oni mogu, znam kakvi su momci prije svega. Ako može, neka ide sve na meni. Oni će meni vratiti, sigurno će mi vratiti na pravi način. Znam sa kakvim momcima sarađujem svakodnevno, koji je njihov nivo ljudskosti i profesionalizma. Milion puta bih stao ispred njih", rekao je Stanković.

Ko će početi meč u Beogradu?

Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Zvezda će probati da nadoknadi minus iz prvog meča i da obraduje navijače. Očekuje se da će "Marakana" da bude puna, a Dejan Stanković ima samo jednu dilemu kada je startna postava u pitanju. Tiče se igranja Vasilija Kostova i mogućeg iznenađenja sa Brunom Duarteom u postavi.

Ovako bi trebalo da izgleda sastav srpskog tima: Mateuš - Seol, Lukasen, Eraković, Tiknizjan - Krunić, Abu Fani - Bukari, Duarte, Ivanić - Arnautović.