Sprema se još jedan neočekivano odlazak iz Barselone: Sa Kamp Noua - pravac u Premijer ligu?!

Francuski defanzivac više nije "nedodirljiv", Hansi Flik spreman za potpunu rekonstrukciju odbrane.

Izvor: Joan Gosa / Xinhua News / Profimedia

Nakon što je Ronald Arauho iznenađujuće napustio Kataloniju i otišao na pozajmicu u Liverpul, Barselonu bi uskoro mogao da napusti još jedan ključni čovjek iz zadnje linije - Žil Kunde.

Prema pisanju španskih medija, francuski reprezentativac više nema status nezamjenjivog prvotimca, a uprava kluba spremna je da sasluša sve ozbiljne ponude tokom ovog prelaznog roka.

Nesuglasice sa Flikom i promjena pozicije

Iako je Kunde do sada bio zadovoljan svojim statusom u timu, u posljednje vrijeme došlo je do šumova na relaciji sa novim šefom struke Hansijem Flikom.

Glavni razlog nesuglasica leži u Kundeovoj želji da se vrati na svoju prirodnu poziciju centralnog defanzivca, na kojoj se i proslavio dok je nosio dres Sevilje. Međutim, njemački stručnjak po svaku cijenu želi novog štopera, dok Kundea i dalje vidi prvenstveno kao desnog beka - ulogu koju već godinama uspješno pokriva i u reprezentaciji Francuske kod Didijea Dešana.

Paklena konkurencija i finansijski račun

Barselona na poziciji desnog beka trenutno ima popriličnu gužvu, što Fliku ostavlja otvoren put da unovči Francuza.

Ćavi Espart je mladi biser koji se izborio za šansu na pripremnim utakmicama i kog je Flik već javno uporedio sa Filipom Lamom. Žoao Kanselo je opcija više na boku. Erik Garsija je defanzivac koji je odlično iskoristio finiš prošle sezone i pokazao da može pouzdano da pokrije desni bok.

Kada se sve sabere, jasno je zašto Barselona razmatra prodaju. Kunde je u dresu "blaugrane" odigrao 188 mečeva uz učinak od 10 golova i 22 asistencije, ali je u protekloj sezoni primjetan bio pad u njegovoj formi.

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Interesovanja sa Ostrva ne manjka. Totenhem već duže vrijeme prati situaciju, a poznato je da je Kunde prije dolaska u Kataloniju bio na korak od potpisa za Čelsi.

Barselona je procijenila svog defanzivca na sumu između 60.000.000 i 70.000.000 evra. Ostaje da se vidi da li će neko od engleskih velikana aktivirati ovu finansijsku detonaciju do kraja prelaznog roka.