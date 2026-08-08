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Liverpul doveo pojačanje iz Barselone: Na "Enfild" stiže igrač koji se izborio sa depresijom i problemima

Liverpul doveo pojačanje iz Barselone: Na "Enfild" stiže igrač koji se izborio sa depresijom i problemima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Ronald Arauho će iz Barselone doći u Liverpul na pozajmicu sa pravom otkupa zbog velikih problema koje engleski klub ima sa odbranom.

Ronald Arauho prešao iz Barselone u Liverpul Izvor: Lars Baron / Getty images / Profimedia

Liverpul je dogovorio pojačanje iz Barselone. I to na štoperskoj poziciji - stiže Ronald Arauho. Iako se prethodnih dana pričalo o Bredliju Barkoli i pregovorima sa Pari Sen Žermenom, pravo niotkuda se pojavila informacija o ovom pojačanju.

"Liverpul i Barselona su sve dogovorili i potpisali dokumentaciju. Arauho dolazi na pozajmicu sa pravom otkupa koji nije obavezan. Pokriće i cijeli iznos njegove platei u Englesku dolazi u nedjelju", otkrio je Fabricio Romano.

Liverpul ima velike probleme u defanzivi u ovom momentu. Tamošnji mediji su prenijeli i da je tokom priprema jedan od pomoćnika Andonija Iraole igrao kao štoper jer nije bilo dovoljno ljudi za trening.

U ovom momentu su štoperi Virdžil Van Dajk, Đovani Leoni i Žeremi Žake, dok Džo Gomez može da pokriva tu poziciju. Problem je što je kapiten Van Dajk dobio duži odmor poslije Mundijala, Leoni se oporavlja od teške povrede i kidanja prednjih ukrštenih ligamenata, dok je Žake iz Rena došao sa povredom ruke i još uvijek se oporavlja. Uz to treba podsjetiti i da je Ibrahima Konate otišao u Real Madrid kao slobodan igrač.

Arauho imao psihičke probleme

Urugvajski fudbaler je imao i ozbiljne psihološke probleme. Poslije meča sa Čelsijem u Ligi šampiona gdje je dobio crveni karton riješio je da napravi pauzu i da proba da nađe rješenje na jednom od duhovnih putovanja.

"Nije se to dogodilo odjednom, imao sam anksioznost oko 18 mjeseci i to se pretvorilo u depresiju. Moraš da ostaneš jak, nije to vezano samo za sport, postojali su porodični problemi i neki lični. Nisam se osjećao kao da sam sav svoj. Poslije tog crvenog kartona sam shvatio da moram da potražim pomoć. Tip sam osobe koja obično drži sve u sebi, ali sam shvatio da moram da tražim pomoć ako želim da se oporavim", rekao je Arauho u jednom intervjuu, poslije čega je išao na putovanje i u Jerusalim. Dosta vremena je proveo sa porodicom poslije toga.

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Tagovi

Liverpul FK Barselona fudbal transferi Ronald Arauho

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