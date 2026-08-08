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Krenula rasprodaja u evropskom velikanu: Moraju da otjeraju igrače da se ne bi ugasili

Krenula rasprodaja u evropskom velikanu: Moraju da otjeraju igrače da se ne bi ugasili

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Olimpik Marsej je počeo da rasprodaje tim kako bi skupio novac da otplati nagomilane dugove.

Marsej prodaje igrače da ne bankrotirao Izvor: MN Press/EPA/Guillaume Horcajuelo

Olimpik iz Marseja je počeo da otplaćuje svoje dugove. Nakon što je u javnost procurila informacija da klub mora da skupi 150.000.000 evra do juna 2027. godina kako ne bi bankrotirao, sada je krenuo da se rasprodaje tim.

Prvo je Mančester sitiju prodat Heronimo Rulji koji će očigledno kod Enca Mareske biti rezervni golman. Nakon što je Siti za veliki novac Lidsu prodao Džejmsa Traforda sada su doveli Argentinca da bude rezerva Đanluiđiju Donarumi. Sada već iskusni 34-godišnji čuvar mreže koštao je Siti 2.000.000 evra. 

Ovo je Ruljiju zapravo povratak u Siti koji ga je kupio 2016. godine, ali nikada nije zaigrao za "građane". Prešao je u Real Sosijedad, pa u Monpelje, da bi sa Viljarealom osvojio Ligu Evrope. Zatim je branio za Ajaks i poslije Marseja se vraća u Englesku. 

Drugi igrač koga je prodao Olimpik je iskusni štoper Najef Aguerd koji je otišao na pozajmicu vrijednu 4.000.000 evra. Nakon jedne sezone moći će za još 11.000.000 evra da kupi marokanskog štopera.

Riješiće se njihovih plata Olimpik, a do sada nije bilo naznaka da će biti ikakvih dolazaka. Zapravo se vjerovatno planira da se šansa da mladim igračima iz omladinskog pogona, a da se neki od lidera tima prodaju kako bi se skupio novac.

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Tagovi

Olimpik Marsej fudbal

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