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I Hrvatska dobila svoj Virtus! Zagrepčani mijenjaju ime, poznati brend postaje prošlost

I Hrvatska dobila svoj Virtus! Zagrepčani mijenjaju ime, poznati brend postaje prošlost

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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KK Cedevita Junior ubuduće će se zvati KK Virtus Zagreb.

KK Cedevita Junior postaje KK Virtus Zagreb Izvor: KK Cedevita Junior

Poslije Italije, svoj Virtus dobija i Hrvatska!

Naime, KK Cedevita Junior objavio je da u sezonu 2026-2027 ulazi pod novim imenom – KK Virtus Zagreb.

"Ime Virtus simbolizuje karakter, hrabrost, predanost i izvrsnost. To su vrijednosti na kojima klub nastavlja da gradi svoj sportski razvoj, sa posebnim naglaskom na stvaranje i afirmaciju mladih igrača. Novo ime ujedno snažnije ističe pripadnost Zagrebu, koji će klub predstavljati u domaćim i međunarodnim takmičenjima", navedeno je iz kluba, uz napomenu da pod imenom KK Virtus Zagreb klub nastavlja da gradi novu etapu sportske priče, sa istom predanošću mladima, košarci i Zagrebu.

ISTORIJAT KK CEDEVITA I NASTANAK KK CEDEVITA JUNIOR

Ovaj klub je, inače, osnovan 1991. godine kao Botinec, nakon čega je često mijenjao ime. Samo godinu dana kasnije nazvan je Stribor, nakon čega je vraćeno ime Botinec. Dugo se zadržalo ime Hiron, od 1994. do 2005. godine, nakon čega je klub ponio ime Cedevita.

Nosio ga je sve do 2019. godine, kada je došlo do spajanja Cedevite i Olimpije. Novoformirani klub, Cedevita Olimpija, preselio se u Ljubljanu, dok je u Zagrebu nastavljen rad sa mladima u klubu pod imenom Cedevita Junior.

Od tada, pa sve do danas, osim učešća u domaćoj ligi, klub se oprobao i u ABA 2 takmičenju, ali i FIBA Evropa kupu.

(mondo.ba)

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