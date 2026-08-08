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Reprezentativac tzv. Kosova došao na ljekarske preglede, klub odustao pred potpis!

Reprezentativac tzv. Kosova došao na ljekarske preglede, klub odustao pred potpis!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
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Reprezentativac tzv. države Kosovo Fisnik Aslani ostao je bez velikog transfera u posljednjem momentu.

Igraču sa Kosova propao transfer u Lajpcig Izvor: Eibner-Pressefoto/Edward Cheung, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Sve je dogovorio Aslani i dkelovalo je da je njegov prelazak iz Hofenhajma u Lajpcig samo pitanje trenutka, ali je iznenada došlo do velikog preokreta.

Napadač je čak bio povezivan i sa transferom u Barselonu nakon sjajne bundesligaške sezone koja je iza njega, ali je Lajpcig bio konkretan i pokazao je najveće interesovanje.

Ovaj klub je odlučio da aktivira otkupnu klauzulu iz ugovora fudbalera i sve je išlo ka prelasku pošto su dogovoreni i uslovi koje bi imao fudbaler.

Međutim, nastao je problem kada je Aslani stigao na ljekarske preglede.  Navodno, pojavili su se određeni problemi tokom pregleda, pa su u Lajpcigu procijenili da je ovaj transfer za njih sada rizičan i zbog toga su odustali od, praktično, gotovog posla.

Nije tačno poznato šta je to što je Lajpcig navelo da odustane od transfera, ali u svakom slučaju, na Aslaniju je sada da se vrati na pripreme Hofenhajma pošto od odlaska iz kluba, za sada, nema ništa.

Fisnik Aslani je prošle sezone u Bundesligi postigao 10 golova uz sedam asistencija.

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Tagovi

fudbal Bundesliga transferi

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