Het-trik Harija Kejna i 36 golova za kraj sezone: Iz Bundeslige ispali St. Pauli i Hajdenhajm, Volfsburg mora u baraž

Sjajni Englez sezonu u Bundesligi završava sa 36 golova!

Završena je sezona u Bundesligi. Već ranije je Bajern osigurao titulu, a ima i najboljeg strijelca. Hari Kejn u pobjedi protiv Kelna 5:1 upisao je het-trik te tako došao do 36 golova u prvenstvu.

Uz Bavarce, u Ligu šampiona će Borusija Dortmund, RB Lajpcig i Štutgart. Njemačku će u Ligi Evrope predstavljati Hofenhajm i Bajer Leverkuzen, dok će Frajburg morati da se zadovolji nastupom u Konferencijskoj ligi.

Uoči posljednjih 90 minuta sezone, sve oči bile su uprte ka dnu tabele, gdje se vodila žestoka borba za opstanak.

Na kraju se praktično ništa bitno nije dogodilo na zatvaranju sezone. Iz lige su ispali Hajdenhajm i St. Pauli. U baraž za opstanak moraće Volfsburg, nekadašnji šampion Njemačke.

Upravo su "vukovi" danas slavili 3:1 u gostima protiv St. Paulija u derbiju začelja i tako domaćina gurnuli u niži rang. Reprezentativni bh. čuvar mreže Nikola Vasilj postigao je autogol, a pobjeda gostiju mogla je biti i ubjedljivija da je Kristijan Eriksen iskoristio jedanaesterac.







Podsjetimo, u Bundesligu se vraća Šalke, a drugi putnik i protivnik Volfsburga u baražu biće poznat u nedjelju, kada su na programu mečevi posljednjeg, 34. kola Cvajte. Uoči odlučujućih 90 minuta, čak tri kluba imaju po 59 bodova - Elversberg, Hanover i Paderborn.



