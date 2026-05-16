logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Het-trik Harija Kejna i 36 golova za kraj sezone: Iz Bundeslige ispali St. Pauli i Hajdenhajm, Volfsburg mora u baraž

Het-trik Harija Kejna i 36 golova za kraj sezone: Iz Bundeslige ispali St. Pauli i Hajdenhajm, Volfsburg mora u baraž

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Sjajni Englez sezonu u Bundesligi završava sa 36 golova!

Hari Kejn Izvor: ALEXANDRA BEIER / AFP / Profimedia

Završena je sezona u Bundesligi. Već ranije je Bajern osigurao titulu, a ima i najboljeg strijelca. Hari Kejn u pobjedi protiv Kelna 5:1 upisao je het-trik te tako došao do 36 golova u prvenstvu.

Uz Bavarce, u Ligu šampiona će Borusija Dortmund, RB Lajpcig i Štutgart. Njemačku će u Ligi Evrope predstavljati Hofenhajm i Bajer Leverkuzen, dok će Frajburg morati da se zadovolji nastupom u Konferencijskoj ligi.

Uoči posljednjih 90 minuta sezone, sve oči bile su uprte ka dnu tabele, gdje se vodila žestoka borba za opstanak.

Na kraju se praktično ništa bitno nije dogodilo na zatvaranju sezone. Iz lige su ispali Hajdenhajm i St. Pauli. U baraž za opstanak moraće Volfsburg, nekadašnji šampion Njemačke.

Upravo su "vukovi" danas slavili 3:1 u gostima protiv St. Paulija u derbiju začelja i tako domaćina gurnuli u niži rang. Reprezentativni bh. čuvar mreže Nikola Vasilj postigao je autogol, a pobjeda gostiju mogla je biti i ubjedljivija da je Kristijan Eriksen iskoristio jedanaesterac.



Standings provided by Sofascore

Podsjetimo, u Bundesligu se vraća Šalke, a drugi putnik i protivnik Volfsburga u baražu biće poznat u nedjelju, kada su na programu mečevi posljednjeg, 34. kola Cvajte. Uoči odlučujućih 90 minuta, čak tri kluba imaju po 59 bodova - Elversberg, Hanover i Paderborn.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bundesliga FK Bajern Minhen Hari Kejn Hajdenhajm Sent Pauli Volfsburg

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC