Demirović vodi Štutgart ka povratku u LŠ: Reprezentativac BiH dao gol i izborio penal u derbiju!

Reprezentativac BiH veoma je blizu da sa svojim klubom izbori novi nastup u evropskoj eliti.

Štutgart je na korak od povratka u Ligu šampiona nakon dvije godine!

Klub sa MHP Arene je u velikom derbiju pretposljednjeg prvenstvenog kola trijumfovao nad Bajerom rezultatom 3:1. Tako je pred završnih 90 minuta preuzeo četvrto mjesto od današnjeg rivala, koje na kraju sezone vodi u evropsku elitu, a ogromne zasluge u tome imao je Ermedin Demirović, pogotkom i izborenim penalom!

Poslije odlične akcije svog tima, Demirović je u petom minutu udarcem sa desne strane matirao gostujućeg golmana Marka Flekena. Anulirao je na taj način vodeći pogodak "farmaceuta", koji je postigao Aleks Garsija već u uvodnim sekundama.

Golu je napadač reprezentacije BiH dodao i izboren penal, u nadoknadi prvog dijela. Edmond Tapsoba je u svom šesnaestercu faulirao reprezentativca BiH, koji se ubacio u prazan prostor. Provjeravala se ta situacija u VAR sobi nekoliko minuta, nakon čega je arbitar Robert Šreder i sam pogledao snimak i pokazao na biječu tačku sa koje je precizan bio Maksimilijan Mitelštet.

Na samom početku drugog poluvremena, Demiroviću nije priznat pogodak za 3:1. Uspio je da savlada"jedinicu" tima iz Leverkuzena, ali je taj gol morao da bude poništen jer se Denis Undav u ranijoj fazi napada nalazio u ofsajdu.

Nijemac je, međutim, samo desetak minuta kasnije zatresao mrežu. Demirović je na desnoj strani uposlio Džejmija Levelinga koji je centrirao, a Undav samo postavio nogu i postigao pogodak. Bila mu je to 19. recka u sezoni, čime je nadmašio golgeterski učinak iz sezone 2023-2024, prve u dresu Štutgarta. Istovremeno mu je ova takmičarska godina postala najbolja u seniorskoj karijeri. Uspješniji je bio samo u sezoni 2021-2022, kada je kao prvotimac belgijskog Rojal Uniona na 39 utakmica čak 26 puta nadmudrio protivničke golmane.

Inače, ove subote je Štutgart ostvario prvu pobjedu u Bundesligi nakon skoro mjesec dana. Savladan je, 12. aprila, HSV rezultatom 4:0, nakon čega su uslijedili poraz u duelu sa Bajernom (4:2) i remiji sa Verderom (1:1) i Hofenhajmom (3:3).

U posljednjem kolu, koje se igra sljedećeg vikenda, Štutgart će gostovati Ajntrahtu, protiv kojeg će pokušati da materijalizuje današnju "trojku" i ponovo se nađe u evropskom fudbalskom kremu.

Samo jednom je u ovoj deceniji igrao u Ligi šampiona. Desilo se to prošle sezone, kada je u premijernom ligaškom izdanju sa 36 timova zauzeo 26. mjesto. Ostao je tako bez nokaut faze, dok se u sezoni na izmaku predstavio u Ligi Evrope, gdje je zaigrao nakon više od 10 godina. Bio je na 11. poziciji, stigavši na kraju do osmine finala, gdje ga je zaustavio Porto.







(mondo.ba, D. Šutvić)

