Ermedin Demirović i Štutgart će braniti trofej: Napadač "zmajeva" u novom finalu Kupa Njemačke!

Štutgart će imati priliku 23. maja u Berlinu da odbrani trofej u Kupu Njemačke nakon što je u večerašnjem polufinalu pred domaćom publikom porazio ekipu Frajburga.

Ko će osvojiti Kup Njemačke za sezonu 2025-2026? Na to pitanje odgovoriće nam fudbaleri Bajerna i Štutgarta!

Bavarci su sinoć u Leverkuzenu protiv Bajera (0:2) čekirali kartu za finale koje će se igrati 23. maja na Olimpijskom stadionu u Berlinu. Štutgart je to učinio 24 časa kasnije, savladavši pred svojim navijačima poslije produžetaka ekipu Frajburga (2:1), koja je tako propustila šansu da se nađe u svom drugom kup-finalu u klupskoj istoriji, a prvom nakon četiri godine.

Sa druge strane, Štutgart u čijim redovima nastupa i bh. reprezentativac Ermedin Demirović imaće priliku da odbrani prošlosezonski trofej. Ne očekuje ga, naravno, nimalo lagan posao, s obzirom na to da će se na drugoj strani terena naći mašinerija iz Minhena, koja je u srijedu uveče izborila svoje prvo finale Kupa još od 2020. godine!

Tada je Bajern i osvojio posljednji od ukupno 20 trofeja u ovom takmičenju, po čemu mu nema ravnog u državi. Najbliži pratilac kluba sa Alijanc Arene je Verder, koji je "samo" 6 puta otišao do kraja.

Na prvu promjenu rezultata u večerašnjem susretu čekalo se do 28. minuta. Na žalost oko 60.000 domaćih pristalica, prvo se zatresla mreža njihovih ljubimaca, nakon što je Matijas Ginter u kaznenom prostoru asistirao Maksimilijanu Egeštajnu.

Pola sata prije kraja meča Štutgart je uspio da poentira preko preko Anđela Štilera, ali je pogodak poništen jer se u ranijoj fazi akcije već pomenuti Demirović nalazio u ofsajdu. Upravo je napadač reprezentacije BiH još u prvom poluvremenu imao sjajnu priliku za "poravnanje". Četiri minuta prije odlaska na odmor primio je loptu u šesnaestercu, ali je šutirao preko prečke.

Nije, međutim, trebalo Štutgartu mnogo da poslije poništenog gola uknjiži i jedan regularan. Dvadeset minuta prije kraja, nakon što Frajburg nije iskoristio zicer za 0:2, uslijedila je ekspresna kontra domaćih koju je pogotkom udarcem iskosa sa desne strane krunisao Deniz Undav.

Imali su domaći nekoliko prilika da do isteka drugog poluvremena potpuno preokrenu situaciju na terenu. Otišle su, međutim, u nepovrat pa se ušlo u produžetke, gdje su domaći ponovo propustili da realizuju par izglednih šansi. Izdvojila se ona iz 96. minuta, kada je Kris Firih mogao da bira gdje će šutirati, ali je iz neposredne blizine, našavši se oči u oči sa Florijan Milerom, uzdrmao stativu.

Sve je Štutgart naplatio u 119. minutu. Veoma dobru akciju zaključio je Tijago Tomas, sjajno se snašavši u šesnaestercu nakon centaršuta Bilala El Kanusa sa desne strane.

