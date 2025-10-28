Borusija slavi, Ajntraht ispao iz Kupa: Okršaj petostrukih osvajača trofeja odlučivali penali!

Susret Ajntrahta i Borusije riješen je tek poslije udaraca sa 11 metara.

Žrijeb drugog kola Kupa Njemačke bio je nemilosrdan. "Ples kuglica" odlučio je da se već u borbi za osminu finala sastanu Ajntraht i Borusija Dortmund, petostruki osvajači ovog takmičenja!

Meč na krcatom "Dojče Bank Parku" morali su da odluče jedanaesterci, koje su "milioneri" iz Dortmunda riješili rezultatom 4:2.

Nakon 1:1 poslije "regularnih" 90, a onda i dodatnih 30 minuta, moralo je da se pristupi izvođenju jedanaesteraca, a sve je bilo gotovo već poslije četiri serije. Za goste su redom pogađali Silva, Zile, Čukvuemeka i Nmeča, dok su za Ajntraht kobni bili promašaji Doana i Čaibija u drugoj i četvrtoj seriji.

Stvari su idealno počele da se odvijaju za Ajntraht, koji je do prednosti stigao u 7. minutu. Domaćin došao do prednosti u 7. minutu, akcijom bivših igrača "milionera". Mario Gece je majstorski proigrao Ansgara Knaufa, koji je izbjegao ofsajd-poziciju i prizemnim udarcem savladao Gregora Kobela.

Izjednačenje je uslijedilo u 47. minutu, akcijom dva Julijana u dresu Borusije. Rijerson je sa desne strane poslao loptu na suprotnu stativu, gdje ju je sačekao Brant i rutinski pospremio u mrežu, umakavši pažnji odbrane Ajntrahta.

Borusija Dortmund tako će nastaviti borbu za trofej, koji je posljednji put osvojila 2021. godine. Ajntraht je završio nastup u kup-takmičenju, u kojem je peti put do pehara stigao sad već davne 2018. godine, dok je prije dvije i po godine poražen u finalu od RB Lajpciga.

