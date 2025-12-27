Partizan se seli u Pionir: Kapiten Marinković očekuje reakciju, zna kako da vrati povjerenje navijača

Partizan će protiv Splita igrati u Pioniru, a Vanja Marinokvić očekuje reakciju na seriju poraza. Kapiten crno-bijelih tvrdi da samo tako može da se vrati povjerenje navijača.

Izvor: MN PRESS

Partizan se seli u "Pionir" i tamo će igrati naredni meč ABA lige protiv Splita. U istoj dvorani će odigrati i nekoliko drugih utakmica pošto je Arena zauzeta zbog Evropskog prvenstva u vaterpolu. Uoči utakmice koja se igra u nedjelju (19.30) svoja očekivanja iznijeli su Đoan Penjaroja i Vanja Marinković.

"Za samo 48 sati, u odnosu na utakmicu sa Makabijem, očekuje nas važan meč sa Splitom. Analizirali smo meč protiv Makabija i poslije toga smo se okrenuli pripremama za naredni duel", rekao je trener Đoan Penjaroja.

Izvor: KK Partizan

Ulaz u halu obezbjeđen je za vlasnike sezonskih karata i postoji šema načina ulaska koja je objavljena i na zvaničnom sajtu Partizana.

Marinković zna kako da vrati povjerenje navijača

Kapiten crno-bijelih Vanja Marinković istakao je da ekipa može da vrati povjerenje navijača samo na jedan način.

"Moramo da popravimo utisak na utakmici protiv Splita. Nadam se da ćemo narednim partijama, počevši od meča sa Splitom, pokazati određene reakcije kao i borbu i želju. Mislim da je to prvi korak da se vrati povjerenje navijača, a samim tim će i lakše doći neke pobjede", poručio je Marinković.