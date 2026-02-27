logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ništa od MVP titule za Nikolu Jokića?

Ništa od MVP titule za Nikolu Jokića?

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

U anketi ESPN Nikola Jokić je zauzeo drugo mjesto i to ne bi bio problem da Šej Gildžes-Aleksander nije osvojio daleko veći broj glasova i zasjeo na tron.

Ništa od MVP titule za Nikolu Jokića? Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Uzalud činjenica da Nikola Jokić neprestano pomjera granice NBA lige, obara rekorde i piše nove stranice najjačeg takmičenja. Iako je najbolji igrač Denvera, ujedno drugu godinu zaredom prosječno bilježi tripl-dabl u sezoni, to sve nije dovoljno da po četvrti put postane MVP NBA lige. Anketa koju je sproveo ESPN pozicionirala je Somborca na drugu poziciju, sa daleko manjim brojem glasova u odnosu na Kanađanina Šeja Gildžes-Aleksandera.

Anketa obuhvata 100 predstavnika lokalnih, nacionalnih i međunarodnih medija koji učestvuju u izboru za najkorisnijeg igrača lige. Prema njihovom mišljenju košarkaš Oklahome ponovo će biti MVP NBA lige. Čak 78 njih reklo je da Šej zaslužuje prvo mjesto i veliko priznanje drugu godinu zaredom, a 18 vjeruje da je Nikola Jokić zaslužio da četvrti put u karijeri podigne laskavu nagradu.

Izvor: Screenshot/ESPN

Veliki je broj onih, čak 65, koji misle da bi Srbin trebalo da bude drugi, 12 treći, jedan od novinara je glasao za četvrto mjesto, a dvojica za peto. S druge strane, čini se da je Šej toliko dominantan da je svega 20 novinara reklo da bi trebalo da bude drugi, a dvojica da bude treći. Niko od glasača Kanađanina nije svrstao na četvrto i peto mjesto.

Za košarkaša Detroita Kejda Kaningema glasao je jedan novinar koji vjeruje da je zaslužio prvo mjesto, dok je za Viktora Vembanjamu glasalo njih troje. Luka Dončić nije dobio nijedan glas za MVP priznanje, kao i Donovan Mičel, Kavai Lenard i Džejlen Bronson.

Na kraju, kada se sve sabere, Šej je prvi sa 930 poena, dok je Nikola Jokić sakupio 700. Kaningem je treći sa 382, a Vembanjama četvrti sa 242. Ostaje pitanje zbog čega je srpski centar, koji još jednom nosi ekipu Denvera, dobio nešto lošiji rezultat. Moguće je da su se novinari vodili time da je Oklahoma i dalje ubjedljivo prva na Zapadu, sa skorom 45-15, dok je Denver četvrti i ima 37 pobjeda i 22 poraza.

S druge strane, Jokić prosječno beleži 28,8 poena, 12,5 skokova, 10,4 asistencije i 1,4 ukradene lopte za 34,2 minuta na parketu. Kanađanin ubacuje 31,8 poena, uz 4,4 skoka, 6,4 asistencije i 1,3 ukradene lopte za 33,3 minuta na terenu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga mvp

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC