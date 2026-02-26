logo
Čovek kog su krivili za pad Denvera napokon progovorio: "Nikola Jokić je dar i prokletstvo"

Čovek kog su krivili za pad Denvera napokon progovorio: "Nikola Jokić je dar i prokletstvo"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Bivši generalni menadžer Denvera govorio je o Nikoli Jokiću i njegovom značaju u timu

Kelvin But nikola Jokić je dar i prokletstvo Izvor: Justin Tafoya / Getty images / Profimedia, Screenshot/YouTube/@YahooNBA

Prije nešto manje od godinu dana Denver se našao na meti kritika zbog jako lošeg rezultata tima, zbog toga su trener Majk Meloun i generalni menadžer Kelvin But napustili klub. A, nakon što nije bio toliko prisutan u javnosti But u govorio o Nagetsima, But se nedavno pojavio i progovorio o najboljem NBA igraču Nikolu Jokiću.

Nakon što je bio okrivljen jer dragulju kakav Denver ima nije omogućio kvalitetne saigrače, But je dobio otkaz. Ekipa Denvera zaista je izgledala neskladno i bez šansi za uspjeh iz 2023, pa su promene bile neminovne. I sam Jokić je nakon ispadanja iz plej-of faze govorio o rotaciji u timu i kako ekipa sa tako "kratkom" klupom nema baš nikakve šanse za uspjeh.

"Postoje različiti scenariji kada su u pitanju Nagetsi, ali mislim da se sve svodi na sljedeće. Moje viđenje Denvera je ovakvo: kada malo bolje razmislim, mislim da sam skoro čuo Majkla Portera Džuniora kako govori o tome - to je dar i prokletstvo Nikole Jokića. Ja to prihvatam, ali kada je Jokić u vašem univerzumu, svi ostali se nekako podrazumijevaju, zar ne", započeo je But u emisiji Kevina O'Konora.

"Ma da, to je samo zato što imaju Jokića", apostrofirao je navijače, kritičare i posmatrače sa strane.

"Zapravo, mislim da je suprotno. Kada pogledam Čikago, Sparse, ekipe koje su osvajale više titula, svi su radili svoj posao na najvišem nivou. U tim situacijama mogao si da kažeš da su imali najboljeg predsjednika kluba, najboljeg trenera, najbolju zvijezdu, najbolje igrače uloga, najboljeg šestog igrača. Sve je bilo pokriveno, zar ne", konstatovao je But.

Denver je 2023. postao NVA šampion, po prvi put u istoriji kluba. Očekivanja su bila jasna: rezultat se mora ponoviti naročito kad u timu imate igrača koji bilježi tripl-dabl u gotovo svakom meču, ima tri MVP priznanja i jedini je igrač u istoriji lige koji pored sebe nije imao Ol-star igrača kad je podizao šampionski trofej. Uz sve to, Nikola Jokić neprestano piše nove stranice istorije, ali jednostavno nije dovoljno.

"To je dio priče, mi smo osvojili šampionsku titulu. Dakle, postojalo je usklađivanje. Vjerovatno se ne bih složio sa njihovim pogledom na izvršne funkcije, posebno u ovom svetu, ali ko sam ja? Oni su bili veoma uspješni, možda je to pravi način rada, ali sve to upakuješ u medijsku manipulaciju i odjednom ja više ne vodim NBA tim", zaključio je But nakon brojnih kritika da je kriv za neuspjeh Denvera u minuloj sezoni.

Nikola Jokić

