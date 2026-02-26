"Ako neko to pokuša, dobiće odgovor na parketu": Iz Fenerbahčea se oglasili poslije haosa na meču sa Partizanom

Čaln Upravnog odbora Džem Džiritdži čestitao je ekipi Fenerbahčea poslije važne pobjede nad Partizanom u EVroligi

Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Partizan je poražen od Fenerbahčea u vrlo tijesnom meču u Istanbulu. Crno-bijeli su bili dosljedan rival šampionu Evrolige, ali je ekipa Šarunasa Jasikevičijusa uspjela da odnese trijumf i tako ostane na prvoj poziciji elitnog takmičenja. Zbog toga je član Upravnog odbora Džem Džiritdži prokomentarisao pobjedu Fenerbahčea i karakter koji krasi turski tim.

"Kao Fenerbahče ponovo smo odgovorili na terenu. Mi nismo tim koji poruke šalje pričom, već igrom. Ovaj dres predstavlja stav i karakter. Kada izađemo na teren, ne predstavljamo samo utakmicu - predstavljamo grb i svoju zemlju. Ako neko pokuša da ga dovede u pitanje, odgovor će dobiti na parketu.

U ovoj utakmici smo smo se u Ulker areni stopili sa navijačima. Postali smo jedno, sala jedno srce. Energiju smo crpili sa tribina, snagu pokazali na terenu. Kod kuće mi određujemo ritam igre. I uvijek odgovaramo delom, snagom i borbenošću. Čestitke - najlepšem timu na svijetu" napisao je na tviteru Džem Džiritdži.

Partizan je u ovom susretu bio dostojan rival, ali bio je to još jedan meč u nizu koji su crno-bijeli izgubili u finišu susreta. Sreća je bila na strani domaćina, kao i teren, pa je tako Taker pogodio vrlo važnu trojku tri minuta pre kraja meča, dok su crno-bijeli promašili.

Uslijedila su i šutiranja sa linije penala, nadmudrivanja i pokušaj da faulovima ekipa poklekne i promaši slobodno bacanje, ali to se nije dogodilo. Partizan je šansu potražio u posljednjem napadu u kojem je Karlik Džouns promašio za produžetak.