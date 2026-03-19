Obrt: Evroliga i NBA Evropa prave zajedničku ligu?

Umjesto da Evroliga i NBA Evropa budu dva takmičenja i da dođe do nove fragmentacije u evropskoj košarci, sprema se novi projekat - zajednički.

Novo košarkaško takmičenje NBA Evropa najavljeno je kao konkurencija Evroligi, međutim sada se pojavila opcija da dođe i do ujedinjenja. Do kraja marta Evroliga bi trebalo da pregleda i odobri plan koji je izložila NBA liga, a sada postoje naznake da će zajedno početi da grade novo takmičenje.

Sve je počelo dolaskom Ćusa Buena na čelo Evrolige, u pitanju je bivši operativac NBA lige, koji bi mogao da bude "most" između FIBA, NBA i klubova Evrolige.

"Kao što znate, imam veoma dobar odnos sa NBA i mnogim njenim čelnicima, uključujući Adama Silvera i Marka Tejtuma. Otvorili su ono što se naziva ‘data room’, skup dokumenata koji objašnjavaju projekat ljudima koje žele da uključe“, rekao je Bueno za Mundo Deportivo i objasnio dalje korake: "Taj proces se završava 26. ili 27, nakon čega će predstaviti zaključke svom Odboru guvernera".

"Za sada moramo da budemo strpljivi, da sačekamo i vidimo kako će tržište reagovati na njihov prijedlog i koliko oni vjeruju da projekat vrijedi. Dogovorili smo se sa NBA da, kada se ovaj proces završi, sjednemo i razgovaramo. Kao što su i sami rekli, bili bi oduševljeni da o tome razgovaraju sa Evroligom i da vide da li možemo da pronađemo zajednički jezik i postignemo dogovor", naglasio je Ćus Bueno i otvorio novu temu koja će sigurno zanimati sve košarkaške sladokusce u Evropi, pošto je košarka u ovom dijelu svijeta na raskrsnici.

Dva scenarija za NBA i Evroligu

"Postoje dva scenarija. Prvi, ako NBA prikupi novac - 5 milijardi dolara, kako je objavljeno - to bi bila veoma dobra vijest za košarku. Evropska košarka nikada nije imala 5 milijardi dolara za ulaganje u svoj ekosistem. U tom slučaju, morali bismo da sjednemo sa njima i pitamo: ‘Kako možemo zajedno da maksimalno iskoristimo ovu priliku?’ Moramo biti dobro pripremljeni za ozbiljan dijalog kako bi sve to funkcionisalo", naglašava Bueno.

"Ako prikupe novac, najlogičniji put bio bi zajedničko takmičenje", rekao je Ćus Bueno i objasnio da odmah glasa za to, umjesto da postanu konkurencija.

"Imati dva vrhunska takmičenja podijelilo bi tržište i snizilo ukupni nivo, što nikome ne bi pomoglo. Najbolji pristup je da radimo zajedno, čak i ako to znači kompromise sa obje strane", dodaje operativac Evrolige, ali ipak ostavlja mogućnost da se NBA Evropa odvoji.

"Ako NBA dođe i krene samostalno... Pa, mi sa ove strane stola vjerujemo da bi to dodatno fragmentisalo tržište i još više umanjilo vrijednost. Mislim da svi znamo da, ako možemo da funkcionišemo samo u jedinstvenom ekosistemu, on će biti više monetizovan. To je ono na čemu radimo. A ako NBA ne dođe jer na kraju ne prikupi kapital koji je željela i odluči da pauzira, sačeka još malo ili šta god... Onda mi, kao Evroliga, moramo da imamo trogodišnji plan".

Šta ovo znači za Zvezdu i Partizan?

Srpski klubovi KK Crvena zvezda i KK Partizan imaju još po godinu dana licencu sa Evroligom, dok ih za sada NBA Evropa nije imala u planovima i okrenula se nekim drugim tržištima za koja vjeruje da imaju bolji potencijal - spominjali su se novi klubovi koji bi se "napravili" uz podršku fudbalskih, kao što su Mančester junajted, Mančester siti, Inter, Milan...

"Vjerujem da svaki dogovor treba da uključi svih 13 klubova akcionara Evrolige. Razlika je u tome što vrednovanje svakog kluba može da varira, kao i nivoi finansijskog povraćaja. Problem je fragmentacija: previše takmičenja, previše aktera. To nam smanjuje ukupnu vrijednost. NBA je samo jedno takmičenje. Ovdje imamo nacionalne lige plus pet evropskih takmičenja. Možda nismo uspjeli da to pravilno strukturiramo. Moramo da postignemo dogovore, da se ujedinimo i definišemo kako bi taj ekosistem trebalo da izgleda", zaključio je Bueno.

Evroliga već dala prijedlog za novi format

Ukoliko ne dođe do spajanja sa NBA Evropa, odnosno ako se za sada odustane od ovog takmičenja, Evroliga planira proširenje i podjelu na Istok i Zapad - odnosno na dvije konferencije.

Ova podjela bi trebalo da bude geografska i ključnu ulogu će imati klubovi poput Panatinaikosa, Olimpijakosa, Anadolu Efesa, Fenerbahčea i Žalgirisa. Postoji nekoliko scenarija i opcija raspodjele timova, ali su pregovori još uvijek u početnoj fazi, posebno jer su neki klubovi - poput Monaka - nestabilni u ovom trenutku.

Trenutno se razmatra proširenje sa 20 na 22 tima, a ono što je najveći izazov je kako rasporediti timova iz sredine mape Evrolige - Žalgiris, Olimpijakos, Panatinaikos, Bajern i Virtus. Na primer, jedan prijedlog je da Panatinaikos i Olimpijakos budu svrstani u Zapadnu konferenciju, gdje bi im se pridružili Real Madrid, Barselona, Baskonija, Valensija, Monako, Pariz, ASVEL i Virtus.

Istočna konferencija bi tada uključivala Žalgiris, Bajern Minhen, Partizan, Crvenu zvezdu, Anadolu Efes, Fenerbahče, Makabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv i Dubai.

Drugi model bi poslao Panatinaikos i Olimpijakos u Istočnu konferenciju, grupišući ih sa Partizanom, Crvenom zvezdom, Anadolu Efesom, Fenerbahčeom, Makabijem iz Tel Aviva, Hapoelom iz Tel Aviva i Dubaijem. Na Zapadu bi igrali još Žalgiris, Virtus, Olimpija, Bajern, Monako, Pariz, ASVEL, Baskonija, Real Madrid, Barselona i Valensija.

