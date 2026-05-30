Bojan Krkić završio najveći ljetnji posao Barselone: Dogovorio transfer vrijedan 80 miliona evra

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Bojan Krkić učestvovao u transferu Entonija Gordona, koji prelazi u Barselonu za 80 miliona evra.

bojan krkic zavrsio najveci transfer barselone Izvor: Instagram/433/Printscreen

Barselona će u novu sezonu ući silno pojačanja - već je završen transfer Entonija Gordona koji stiže iz Njukasla, priča se da će kao slobodan igrač doći i Bernardo Silva, a tokom cijelog ljeta trajaće ubjeđivanje sa Atletiko Madridom da puste Hulijana Alvareza. Nije to sve, imaju u Barseloni velike planove kako da naprave najmoćniji tim u Evropi, a dio tog projekta je i Srbin!

Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa večere na kojoj se Gordon dogovorio sa čelnicima Barse, koju su u sklapanju ovog posla predstavljali Deko i Bojan Krkić. Nekadašnji portugalski fudbaler već godinama je jedan od važnijih ljudi u sistemu slavnog španskog kluba, dok je Krkić koordinator fudbalskih operacija u klubu.

Tako je i nekadašnji španski reprezentativac srpskog porijekla učestvovao u najvećem ljetnjem poslu na fudbalskoj pijaci. Barselona će Entonija Gordona (25) platiti čak 80.000.000 evra, a očekuje se da on bude odličan dodatak timu Hansija Flika nakon 17 golova i pet asistencija u dresu Njukasla tokom 46 mečeva u tek završenoj sezoni.

Ko je Bojan Krkić?

Svojevremeno čudo od djeteta i najtalentovaniji igrač u "L Masiji", a danas jedan od funkcionera Barselone imao je veoma zanimljivu karijeru. Bojan Krkić je ponikao u mlađim kategorijama slavnog kluba, bio standardan i u mlađim kategorijama reprezentacije Španije, a zatim nije uspio sam svoj potencijal da prenese u seniorski fudbal.

Nakon jedne sezone u rezervnom timu i četiri godine u prvom timu Barselone bio je igrač Rome i išao na pozajmicu u Milan, pa se vratio u Barselonu i išao na pozajmicu u Ajaks. Nosio je još i dres Stouka, Majna, Alavesa, Montreala i Visel Kobea, prije nego što je okačio kopačke o klin.

Otac Bojana Krkića Pereza takođe se zove Bojan Krkić, a rođen je u Paraćinu. Nakon igranja za lokalno Jedinstvo nastupao je za OFK Beograd i Sutjesku iz Nikšića, pa za Rijeku, niški Radnički i klub Moljerusa iz Katalonije. Nakon igračke karijere u kojoj je stigao i do mlade reprezentacije Jugoslavije Krkić je godinama radio kao skaut Barselone.

