logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bajern krenuo po Gordona, ali postoji jedan veliki problem

Bajern krenuo po Gordona, ali postoji jedan veliki problem

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
0

Biće ovo vruće ljeto na transfer pijaci.

Bajern Minhen želi Entonija Gordona Izvor: Andy Buchanan / AFP / Profimedia

Bajern iz Minhena odredio je maksimalan iznos koji je spreman da izdvoji za transfer engleskog reprezentativca Entonija Gordona iz Njukasla, prenose njemački mediji.

Ofanzivni fudbaler Njukasla nalazi se visoko na listi želja bavarskog kluba za naredni prelazni rok, a prema navodima britanskih medija, Bajern je već postigao dogovor sa 25-godišnjim igračem oko ličnih uslova saradnje.

Za realizaciju transfera ostaje da se dva kluba dogovore oko obeštećenja, pošto Gordon sa Njukaslom ima ugovor do 2030. godine.

Engleski klub navodno traži oko 86.000.000 evra za transfer igrača, dok je rukovodstvo Bajerna procijenilo da je taj iznos previsok.

Njemački mediji navode da je klub iz Minhena prvobitno planirao da pregovore započne ponudom od 60.000.000 evra, ali da je interna gornja granica postavljena na 70.000.000 evra.

To je i dalje značajno manje od zahtjeva premijerligaša, pa ostaje neizvjesno da li će dvije strane uspjeti da pronađu zajednički jezik u nastavku pregovora.

Gordon bi u Bajernu dodatno pojačao konkurenciju u ofanzivnoj liniji tima. Prema navodima medija, planiran je kao opcija na lijevoj strani napada, gdje bi konkurisao Luisu Dijazu, ali može da igra i na centralnim pozicijama u veznom redu i napadu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Bajern Minhen Entoni Gordon Njukasl

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC