Bajern krenuo po Gordona, ali postoji jedan veliki problem

Biće ovo vruće ljeto na transfer pijaci.

Bajern iz Minhena odredio je maksimalan iznos koji je spreman da izdvoji za transfer engleskog reprezentativca Entonija Gordona iz Njukasla, prenose njemački mediji.

Ofanzivni fudbaler Njukasla nalazi se visoko na listi želja bavarskog kluba za naredni prelazni rok, a prema navodima britanskih medija, Bajern je već postigao dogovor sa 25-godišnjim igračem oko ličnih uslova saradnje.

Za realizaciju transfera ostaje da se dva kluba dogovore oko obeštećenja, pošto Gordon sa Njukaslom ima ugovor do 2030. godine.

Engleski klub navodno traži oko 86.000.000 evra za transfer igrača, dok je rukovodstvo Bajerna procijenilo da je taj iznos previsok.

Njemački mediji navode da je klub iz Minhena prvobitno planirao da pregovore započne ponudom od 60.000.000 evra, ali da je interna gornja granica postavljena na 70.000.000 evra.

To je i dalje značajno manje od zahtjeva premijerligaša, pa ostaje neizvjesno da li će dvije strane uspjeti da pronađu zajednički jezik u nastavku pregovora.

Gordon bi u Bajernu dodatno pojačao konkurenciju u ofanzivnoj liniji tima. Prema navodima medija, planiran je kao opcija na lijevoj strani napada, gdje bi konkurisao Luisu Dijazu, ali može da igra i na centralnim pozicijama u veznom redu i napadu.