Kompaniju objasnili pravilo zbog kog Bajern nije dobio penal: Tek onda je poludio na sudije

Goran Arbutina
Vensan Kompani je uporno tražio penal za Bajern protiv Pari Sen Žermena, a onda su mu objasnili da je sve bilo po pravilima. Tek tada se iznervirao i poručio da je u pitanju besmislica.

Vensan Kompani ljut jer Bajern nije dobio penal Izvor: YouTube/ CBS Sports Golazo America

Pari Sen Žermen je finalista Lige šampiona pošto je prethodne večeri na "Alijanc areni" remizirao protiv Bajerna 1:1, tako da s ukupnim rezultatom 6:5 prolazi dalje na megdan Arsenalu u Budimpešti. Iako smo gledali fantastičan fudbal u obje utakmice, nekako smo ipak došli do toga da se poslije svega priča o sudijama.

Nikako u Bajernu ne mogu da se pomire s porazom i uporno optužuju sudiju Pinjeira iz Portugala da ih je oštetio, iako je samo slijedio pravila fudbalske igre, a koja su izgleda mnogima promakla.

Kako mu je objašnjeno, Nuno Mendeš nije mogao da dobije drugi žuti karton zbog toga što je njegov fudbaler Konrad Lajmer prije toga igrao rukom (odnosno sudija je to dosudio i VAR nije mogao da se umiješa), a Žoao Neveš nije skrivio jedanaesterac u svom kaznenom prostoru jer ga je u ruku slučajno napucao - njegov saigrač Vitinja. Ništa od toga nije usvojio Vensan Kompani koji je poslije utakmice "bljuvao" vatru.

"Lopta u toj situaciji ne ide s tijela na ruku, nego direktno u ruku. Nije uopšte važno da li je došla od saigrača ili ne - to je jednostavno besmislica", rekao je Kompany i zatim dodao: "Pravila su pravila. Šteta".


Od početka je Vensan Kompani bio veoma nervozan i stalno je "skakao" kraj aut-linije pokušavajući da izvrši pritisak na sudiju iz Portugala, ali mu to nijednom nije pošlo za rukom. Štaviše, uveo je svoje igrače u nervozu, tako da smo čak vidjeli da su igrači Bajerna dobijali žute kartone zbog prigovora.


"Evo, zašto Nuno Mendeš nije dobio drugi žuti zbog očitog igranja rukom? Ja ne razumijem to. Zašto je protiv nas u Parizu dosuđen penal, a ovdje nije za nas? Razumijem pravilo, ali Mendešova ruka je bila iznad glave. Čestitam vam na pobjedi, ali isto tako Nuno Mendeš je morao biti isključen", rekao je Kompani koji je obraćanje završio podsjećanjem na penal protiv Dejvisa: "Naravno, sudijska odluka u Parizu i dalje boli jer smo na kraju ispali zbog jednog gola razlike".

Podsjetimo, finale Lige šampiona između Pari Sen Žermena i Arsenala zakazano je za 30. maj na "Puškaš areni" u Budimpešti, a ono što je novo je da će se igrati u terminu koji do sada nismo viđali.

