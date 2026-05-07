Zašto Bajern nije dobio penal protiv PSŽ-a? Presudilo je pravilo koje rijetko ko zna

Bajern se žali na suđenje nakon ispadanja iz Lige šampiona od Pari Sen Žermena. Otkrijte zašto nije dosuđen penal po pravilu koje rijetko ko zna.

Pari Sen Žermen je ponovo finalista Lige šampiona i 30. maja će se za novi "ušati" pehar boriti protiv Arsenala. Gledali smo pravu dramu prethodne večeri na "Alijanc areni" i Parižani su na kraju prošli dalje sa 1:1, pošto su iz prve utakmice imali prednost od jednog gola (5:4).

Ipak, koliko god da su obje utakmice bile sjajne, prosto je nemoguće da se ne priča o suđenju. Čim je sudija Pinjeiro odsvirao kraj, počele su žalbe iz Bajerna jer Nijemci insistiraju da su prethodne večeri ozbiljno oštećeni i da je to razlog zašto su ispali.

Znamo da su tražili drugi žuti za Nuna Mendeša, zbog igranja rukom, što ih Pinjeiro nije poslušao pošto je vjerovao da je prvo Bajernov igrač Konrad Lajmer igrao rukom. Takođe, bili su ubijeđeni i da zaslužuju jedanaesterac zbog toga što je Žoao Neveš igrao rukom u svom kaznenom prostoru, što je takođe Pinjeiro ignorisao.

Da li Bajern ima razlog da se ljuti? Nakon udarca Josipa Stanišića, golman Matvej Safonov je nespretno odbio loptu, a zatim je Vitinja u pokušaju izbijanja napucao u ruku suigrača Žoaa Neveša. I tu nije bilo nikakve dileme, skočili su odmah igrači Bajerna i tražili su jedanaesterac jer znaju šta su vidjeli, međutim izgleda da nisu dobro poznavali pravila - pošto je po njima zapravo sve u redu.

Da li znate pravilo o penalu?

BAYERN ARE APPEALING FOR A PENALTY AS JOÃO NEVES HANDLES THE BALL IN THE BOX AFTER VITINHA’S CLEARANCE!!! pic.twitter.com/bJB1ivILkM — Dribble TV (@Dribble_TV1)May 6, 2026



Prema zvaničnom pravilniku Međunarodnog odbora nogometnih saveza (IFAB) ako lopta igrača pogodi u ruku nakon što ju je neočekivano odbio njegov saigrač - to se smatra prekršajem.

Jedino odstupanje od ovog pravila primjenjuje se samo ako lopta nakon toga završi u golu ili ako igrač odmah postigne pogodak, što ovdje nije bio slučaj. Zato je odluka bila ispravna, što je potvrdio i sudijski ekspert na TV Arena Sport Zdravko Jokić koji je rekao da nema prostora za diskusiju u ovom slučaju.