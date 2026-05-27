Grobari prekinuli finale, Partizan šampion Srbije: Vojvodina odbila da nastavi meč za titulu

Veoma ružne scene na finalnom meču Vojvodine i Partizana u Novom Sadu.

Izvor: MN PRESS

Rukometaši Partizana odbranili su titulu u srpskom prvenstvu i osvojili četvrti trofej u ovoj takmičarskoj godini! Ipak, scene koje smo vidjeli u Novom Sadu nisu nimalo lijepe, ne priliče elitnom rangu srpskog rukometa i neće biti za pohvalu nikome ko se namjerno ili slučajno zatekao na Slanoj bari - gdje je trebalo da Vojvodina i Partizan odigraju drugi meč finala.

Vojvodina je imala prednost (6:5) u 15. minutu meča, ali od tog trenutka do proglašenja šampiona nije odigran ni sekund. Navijači Partizana dva puta su ubacivanjem pirotehnike u teren prekidali drugi meč finalne serije, a kada su sudije poslale igrače u svlačionicu domaći tim je to shvatio kao definitivan prekid meča. Kasnije su Novosađani odbili da se vrate na teren.

Igrači Partizana izašli su na teren, odradili zagrevanje i čekali rivala koji se nije pojavio. Partizan je proglašen za šampiona i tako je nastavljena dominacija crno-bijelih koji su prošle sezone prekinuli dug niz godina u kojima je upravo Vojvodina slavila titulu. Sada je Partizan najbolji tim srpskog rukometa, jer je ove sezone već osvojio Kup Srbije, Superkup srbije i Svesrpski kup.

Ceremonija dodjele trofeja neće biti organizovana jer prije nje meč mora da bude registrovan službenim rezultatom. Tako je na sezonu srpskog rukometa spuštena zavjesa - jedna od crnjih koje smo vidjeli u posljednjim godinama.