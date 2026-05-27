Isti dan se odjavio u Prijedoru i završio sve u Banjaluci: Dani Romera u Borcu!

Dojučerašnji napadač Rudar Prijedora Dani Romera novi je igrač banjalučkog Borca.

Abel Paskval prošle zime je napustio "fenjeraša", ekipu Rudara i prešao u Borac sa kojim je na kraju osvojio šampionsku titulu, a njegovim putem će još jedan Španac iz Prijedora.

Napadač Dani Romera u srijedu se oprostio od Rudara porukom na društvenim mrežama u kojoj se zahvalio prijedorskom klubu što mu je otvorio vrata i učinio da se osjeća važnim, a već istog dana završio je transfer u Banjaluku.

Tridesetogodišnji napadač dogovorio je transfer u Borac i naredne sezone nosiće crveno-plavi dres šampiona BIH, objavio je „Glas Srpske“.

Potvrda je stigla vrlo brzo i iz Platonove ulice, Borac je objavio transfer video porukom na društvenim mrežama u kojem se Španac predstavio u dresu novog kluba.

"Yo soy Dani Romera, Vamos Borac", rekao je novi napadač Banjalučana.



Dani Romera stigao je u Rudar na početku proljećne polusezone i u 14 utakmica postigao osam golova i upisao dvije asistencije.