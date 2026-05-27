Šok za Janika Sinera na Rolan Garosu: Prošao još gore od Đokovića

Italijanski teniser Janik Siner takmičenje na Rolan Garosu nastavlja u četvrtak.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković dobio je dnevni termin za drugi meč na Rolan Garosu protiv Francuza Valentina Rojea, a sada su organizatori šokirali odlukom da i prvi teniser svijeta i glavni favorit za titulu Janik Siner ne bude u udarnom terminu.

Italijan se u drugom kolu sastaje Argentincem Huanom Manuelom Serundolom, a taj duel će otvoriti program na stadionu "Filip Šatrije" i počeće u 12 časova.

Siner će igrati u najtoplijem dijelu dana, dok je večernji termin rezervisan za Matea Beretinija i Artura Rinderkneša.

Jannik Sinner, night session on Tuesday, goes first on Thursday in the day and the heat, a test of what he has been working on this season in the California desert and beyond. French 17-year-old Kouame gets Lenglen for the 2d…pic.twitter.com/ZVJxPA3gaP — Christopher Clarey (@christophclarey)May 27, 2026

Siner je trenutno u "ludačkoj" formi i pitanje je da li bilo šta može da ga ugrozi. U svakom slučaju, odluka organizatora je i više nego čudna. Saša Zverev je dobio prednost ispred Đokovića, a Beretini ispred Sinera...

Janika je tokom jučerašnjeg dana obradovala vijest da je ispao Danil Medvedev, pa mu je put ka novoj tituli i te kako olakšan...