logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Na polusezoni bio zadnji, sada osvojio titulu! Paskval o sezoni na "rolerkosteru": Ne mogu to nikome da objasnim!

Na polusezoni bio zadnji, sada osvojio titulu! Paskval o sezoni na "rolerkosteru": Ne mogu to nikome da objasnim!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

"Proslavićemo titulu Borca i u Španiji" poručio je u izjavi za MONDO defanzivac crveno-plavih Abel Paskval, koji umjesto selidbe u niži rang sada drži pehar Premijer lige BIH.

Abel Paskval zadnji sa Rudarom pa titula sa Borcem Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Izraze poput "fudbal je najvažnija sporedna stvar" ili "fudbal može da ostvari snove" često slušamo i više gotovo i da ne doživljavamo kao nešto inspirativno, ali nekada ovaj sport zaista donese nevjerovatne priče.

Jednu od njih proživljava i Abel Paskval, tridesetogodišnji defanzivac koji je prošle zime stigao na Gradski stadion u Banjaluci.

Iako je po godinama jedan od najiskusnijih, svoj najozbiljniji fudbalski period ovaj španski fudbaler je nakon igranja u četvrtom rangu španskog fudbala doživio tek u BIH. A tek tu je prošao jedan "rolerkoster“.

Nakon jesenje polusezone Abel Paskval je sa Rudarom iz Prijedora zauzimao ubjedljivo posljednje mjesto na tabeli, a onda je nakon sjajnih indidivualnih igara uslijedio poziv iz banjalučkog Borca i ovaj Španac je za nekoliko mjeseci od dna stigao do vrha – titule šampiona BIH i svoje prve titule u karijeri. 

"To je ludo. Kada to pokušam nekome da objasnim, svojim prijateljima, porodici, jednostavno nemoguće je. Čak ni u najluđim snovima nisam to mogao da zamislim. Ovo je nevjerovatno iskustvo sa ovom sjajnom ekipom, presrećan sam", rekao je Paskval u kratkom razgovoru za MONDO.

Dok Borac proslavlja šampionsku titulu, Rudar Prijedor je sezonu završio na posljednjem mjestu i trebao bi da ispadne u niži rang. Paskval kaže da bivši saigrači, među kojima je veliki broj njegovih sunarodnika iz Španije ne zamjeraju na "bijegu" u Borac.

"Pričao sam dosta sa svojim saigračima u toku sezone. Znam da je za njih ovo teška sezona jer su završili posljednji na tabeli. Dio mene je i dalje u Rudaru, ali dio je i ovdje i moram da budem srećan. Ne, ne zamjeraju mi ništa, srećni su zbog mene", istakao je Paskval.

Sudbina je htjela da sezonu završi i sa dva postignuta gola. Jedan je dao za Rudar, a drugi upravo u utorak u pobjedi protiv Posušja kojom je ovjerena titula Borca.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Na šampionskoj proslavi pojavio se ogrnut sa zastavom Palensije, svog rodnog grada na sjeveru Španije, gdje će se kako uvjerava proslaviti Borčeva titula.

"Ovu titulu ću da proslavim sa svojim prijateljima, svojom porodicom u Palensiji, slaviće se titula u Španiji. Volim moj rodni grad Palensiju, to je najbolji grad na svijetu – poslije Banjaluke", rekao je uz osmijeh sjajno raspoloženi Paskval, a onda otišao sa saigračima do navijača da zajedno proslave veliki uspjeh.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac FK Rudar Prijedor Abel Paskval Urbon fudbal Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC