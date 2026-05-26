Na polusezoni bio zadnji, sada osvojio titulu! Paskval o sezoni na "rolerkosteru": Ne mogu to nikome da objasnim!

"Proslavićemo titulu Borca i u Španiji" poručio je u izjavi za MONDO defanzivac crveno-plavih Abel Paskval, koji umjesto selidbe u niži rang sada drži pehar Premijer lige BIH.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Izraze poput "fudbal je najvažnija sporedna stvar" ili "fudbal može da ostvari snove" često slušamo i više gotovo i da ne doživljavamo kao nešto inspirativno, ali nekada ovaj sport zaista donese nevjerovatne priče.

Jednu od njih proživljava i Abel Paskval, tridesetogodišnji defanzivac koji je prošle zime stigao na Gradski stadion u Banjaluci.

Iako je po godinama jedan od najiskusnijih, svoj najozbiljniji fudbalski period ovaj španski fudbaler je nakon igranja u četvrtom rangu španskog fudbala doživio tek u BIH. A tek tu je prošao jedan "rolerkoster“.

Nakon jesenje polusezone Abel Paskval je sa Rudarom iz Prijedora zauzimao ubjedljivo posljednje mjesto na tabeli, a onda je nakon sjajnih indidivualnih igara uslijedio poziv iz banjalučkog Borca i ovaj Španac je za nekoliko mjeseci od dna stigao do vrha – titule šampiona BIH i svoje prve titule u karijeri.

"To je ludo. Kada to pokušam nekome da objasnim, svojim prijateljima, porodici, jednostavno nemoguće je. Čak ni u najluđim snovima nisam to mogao da zamislim. Ovo je nevjerovatno iskustvo sa ovom sjajnom ekipom, presrećan sam", rekao je Paskval u kratkom razgovoru za MONDO.

Dok Borac proslavlja šampionsku titulu, Rudar Prijedor je sezonu završio na posljednjem mjestu i trebao bi da ispadne u niži rang. Paskval kaže da bivši saigrači, među kojima je veliki broj njegovih sunarodnika iz Španije ne zamjeraju na "bijegu" u Borac.

"Pričao sam dosta sa svojim saigračima u toku sezone. Znam da je za njih ovo teška sezona jer su završili posljednji na tabeli. Dio mene je i dalje u Rudaru, ali dio je i ovdje i moram da budem srećan. Ne, ne zamjeraju mi ništa, srećni su zbog mene", istakao je Paskval.

Sudbina je htjela da sezonu završi i sa dva postignuta gola. Jedan je dao za Rudar, a drugi upravo u utorak u pobjedi protiv Posušja kojom je ovjerena titula Borca.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Na šampionskoj proslavi pojavio se ogrnut sa zastavom Palensije, svog rodnog grada na sjeveru Španije, gdje će se kako uvjerava proslaviti Borčeva titula.

"Ovu titulu ću da proslavim sa svojim prijateljima, svojom porodicom u Palensiji, slaviće se titula u Španiji. Volim moj rodni grad Palensiju, to je najbolji grad na svijetu – poslije Banjaluke", rekao je uz osmijeh sjajno raspoloženi Paskval, a onda otišao sa saigračima do navijača da zajedno proslave veliki uspjeh.