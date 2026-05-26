Dejan Stanković: Terza izgleda kao da ima 50, a mudra glava kao da ima 100 godina

Dejan Stanković biranim riječima govorio o generalnom direktoru Zvezde Zvezdanu Terziću.

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković govorio je u intervjuu za "Mozzart sport" o saradnji sa generalnim direktorom kluba Zvezdanom Terzićem.

"Vjerujem u svoj klub, u Zvezdana Terzića, u njegove sposobnosti generalnog menadžera, da će opet situaciju okrenuti u našu, u Zvezdinu korist", rekao je Stanković.

"Gospodin Zvezdan Terzić ili Terza je stvarno napravio mašineriju od Zvezde. Svake godine je preuzimao rizike kada je bilo potrebno da preuzima. Svake godine iz omladinske škole izbaci jednog, dva, tri igrača. Ima hrabrost i strpljenje da to stavi pred tebe i da ti vjeruješ da će to da uspije, kao što je bilo sa Kostovim, sa Maksom ili Mesijem, sada sa malim Adijem, može da bude sa malim Šaretom, Strikom, ali vidi se da nešto mali ima..."

"Napunio je 60, ali mudrost mu je da ima 100"

"Svaka mu čast na tome. Ima svoje saradnike, Mitu Mrkelu, Marina, Tozu, Petrovića, ali on je taj mastermajnd. Dosta uticaja ima, ali vrlo pametan i vrlo mudar", kazao je Stanković.

Koliko je zahtjevno raditi sa Terzićem?

"Može da bude i ne mora. Od njega možeš da dobiješ i direktorski odgovor i odgovor generalnog menadžera i očinski savjet, bratsku podršku... On to prepozna u hodu i nema problem. Mnogo je mudar i neće izletjeti ispred šina, šta god da je. Sačekaće sekundu, premjeriće. Napunio je 60 godina, izgleda kao da ima 50, a ima glavu i mozak kao da ima 100. Veoma mudar čovjek", naglasio je Stanković.