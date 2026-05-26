Zvanično: Donio Romi Ligu šampiona poslije sedam godina, sad potpisao do 2030.

Mučila se "vučica" sa realizacijom, povredama napadača, a onda je na "Olimpiko" stigao Donjel Malen.

Dugo se Roma mučila sa golgeterima, povrijeđeni su bili centarfori Artem Dovbik i Evan Ferguson, koji su propustili veći dio sezone, zatim su probleme imali i krilni napadači Paulo Dibala, Matijas Sule i Stefan el Šaravi i sve se to odrazilo na rezultate "vučice".

Dugo je tim Đan Pjera Gasperinija pokušavao da se "ugura" među ekipe na pozicijama koje vode u Ligu šampiona, ali sve to do zimskog prelaznog roka bilo je praktično nemoguće. A onda je rukovodstvo kluba iz prestonice Italije, naravno u dogovoru sa Gasperinijem, odlučilo da holandskog reprezentativca Donjela Malena dovede na pozajmicu iz Aston Vile.

A onda je Holanđanin eksplodirao. Od januara je odigrao 20 zvaničnih mečeva i postigao čak 15 golova, te je sasvim sigurno bio najvažniji igrač u pohodu ka trećoj poziciji i prvom plasmanu u evropsku elitu poslije sedam godina.

Prilikom dolaska u Vječni grad, u ugovor je stavljena klauzula po kojoj će pozajmica preći u obavezan otkup ako Roma izbori Ligu šampiona i upravo to se desilo. Rimski klub danas je saopštio da je Malen zvanični novi igrač Rome, a ugovor je potpisan do ljeta 2030. godine.

Naravno, sjajni nastupi Malena donijeli su mu i poziv u nacionalni tim, gdje će ovog ljeta predstavljati Holandiju na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku.