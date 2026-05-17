Đanluka Manćini riješio "Derbi dela Kapitale" i odveo Romu na korak od Lige šampiona (VIDEO)

Rimski derbi između Rome i Lacija odigran je u nedjelju po 187. put, a zasluženu pobjedu su odnijeli fudbaleri "vučice".

Roma i dalje gazduje "vječnim gradom".

ROMA - LACIO 2:0 (1:0)

Nakon minimalnog trijumfa u septembru prošle godine, Roma je i u subotnjem 37. kolu italijanske Serije A savladala gradskog rivala i napravila veliki korak ka direktnom plasmanu u Ligu šampiona. Čovjek odluke bio je dvostruki strijelac Đanluka Manćini!

Na ruku izabranicima Đampjera Gasperinija nisu previšli išli rezultati direktnih konkurenata Milana i Koma, ali jeste Juventusa, koji je poražen kod kuće od Fiorentine - 0:2, pa im je preostalo da u posljednjem kolu na gostovanju u Veroni ovjere plasman u evropsku elitu. Moraće da zabilježe novi trijumf, a moguće je da prođu i ukoliko osvoje jedan bod, ali će morati osluškivati i druge rezultate.

Nakon što su "nebesko-plavi" bolje ušli u današnji meč na "Olimpiku" i propustili nekoliko solidnih prilika da pogode mrežu Mileta Svilara, u finišu poluvremena uslijedila je kazna.

"Vučica" je do prednosti stigla u 40. minutu nakon kornera koji je odlično izveo Nikolo Pisili, a Đanluka Manćini najbolje skočio i smjestio loptu u mrežu Lacija - 1:0.

Minut kansnije na drugoj strani uslijedila je gužva i tuča fudbalera oba tima - glavni akteri bili su Mario Hermoso iz Rome i Lacijev Mateo Kančelijeri, a epilog cijele priče bili su žuti kartoni za obojicu.

Manćini je drugi pogodak u 66. minutu postigao iz preslikane akcije prvog - centaršut iz kornera, ovog puta je to bio Paulo Dibala, a glavom ponovo savladao Alesija Furlaneta - 2:0.

I kao poslije prvog, uslijedila je tuča i gužva i nakon drugog gola.

Vesli Franka i Nikolo Rovela su se uhvatili za gušu, sijevali su udarci i na kraju otišli na tuširanje zbog crvenih kartona.

Mogla je Roma i ubjedlljivije da slavi, ali je u 89. minutu Lacio spasila stativa poslije udarca Artema Dovbika, a par minuta kasnije su stopostotne šanse propustili Stefan El Šaravi i Matijas Sule.

Istorija "Derbija dela Kapitale"

Podsjetimo, derbi Rima datira još od 1925. godine, kada je fašistički diktator Benito Musolini promijenio istoriju italijanskog fudbala. "Duče" je želio da samo jedan klub predstavlja "vječni grad" i da Lacio, koji je jedan dio Rima, ponese naziv Roma. Očekivano, nebesko-plavi su to odbili, a Roma je osnovana 1927. godine fuzijom tri kluba - Romane, Albe-Audače i Fortituda.

Lacio je opstao kao samostalan i pored velikih pritisaka jer je imao vatrene navijače još od osnivanja 1900. godine. Najveći uticaj na to da Lacio ne bude fuzionisan sa Romom, imao je fašistički general Đorđo Vacaro. Usljed ovakvih okolnosti, stvorilo se ogromno rivalstvo između dva kluba, koje je raslo kako su decenije prolazile.

Interesanto, "lacijali" su sačuvali bliskost s desničarskim, pa čak i fašističkim idejama, dok su navijači Rome postali pristalice lijevih ideologija.

Legende i rekordi rimskog derbija

Frančesko Toti, ikona Rome, rekorder je derbija sa 11 golova u 44 nastupa. S druge strane, Senad Lulić je 2013. godine postigao gol u finalu Kopa Italije, donoseći Laciju pobjedu u jedinom derbiju u finalu tog takmičenja. Najveća pobjeda Rome desila se 1934. godine - 5:0, a uopšteno Roma vodi sa 71 pobjedom iz 186 prvenstvenih mečeva (51 put slavio Lacio, 64 meča okončana remijem). Navijači u Rimu često smatraju pobjedu u derbiju važnijom od osvajanja "skudeta". Rimski klubovi su zajedno osvojili samo pet titula prvaka Italije, Roma tri, Lacio dvije.

Roma uspješnija u međusobnom omjeru

Na dosadašnjih 187 utakmica između Rome i Lacija, uspješnija je "vučica" sa 70 pobjeda, 65 mečeva je završeno neriješenim rezultatom, dok je 51 susret okončan trijumfom nebesko-plavih.







