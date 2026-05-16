Premijer liga BiH, 34. kolo (UŽIVO): Derbi u Banjaluci, počinje rasplet za Evropu i opstanak (SASTAVI)

Od 18 časova na rasporedu je 34. kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Banjalučki Borac osigurao je šampionsku titulu u pretprošlom kolu, ali na Gradskom stadionu želi da u derbiju protiv Željezničara osvoji sva tri boda, posebno jer je Željo, koji još ima šanse da se domogne Evrope, stari rival koji je pred utakmicu ostao bez prvog trenera Save Miloševića.

Zanimljivo bi trebalo biti u duelu Veleža i Rudar Prijedora, koji se takođe bore za Evropu odnosno opstanak, ali i u utakmici Zrinjskog i Posušja, jer je ekipa sa "Mokrog doca" dva puta savladala Mostarce i praktično im skinula titulu.

Za utjehu "plemićima" je nedavno osvojeni Kup BiH, četvrti u klupskoj istoriji, ali sigurno će tim Igora Štimca biti motivisan da se revanšira hercegovačkom rivalu.

Široki Brijeg, koji se takođe bori za plasman u evropska takmičenja, gostuje na "Koševu" ekipi Sarajeva, a u derbiju začelja sastaju se dobojska Sloga i Radnik iz Bijeljine.