Premijer liga BiH, 34. kolo (UŽIVO): Derbi u Banjaluci, počinje rasplet za Evropu i opstanak (SASTAVI)
Premijer liga BiH, 34. kolo (UŽIVO): Derbi u Banjaluci, počinje rasplet za Evropu i opstanak (SASTAVI)

Od 18 časova na rasporedu je 34. kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Banjalučki Borac osigurao je šampionsku titulu u pretprošlom kolu, ali na Gradskom stadionu želi da u derbiju protiv Željezničara osvoji sva tri boda, posebno jer je Željo, koji još ima šanse da se domogne Evrope, stari rival koji je pred utakmicu ostao bez prvog trenera Save Miloševića.

Zanimljivo bi trebalo biti u duelu Veleža i Rudar Prijedora, koji se takođe bore za Evropu odnosno opstanak, ali i u utakmici Zrinjskog i Posušja, jer je ekipa sa "Mokrog doca" dva puta savladala Mostarce i praktično im skinula titulu.

Za utjehu "plemićima" je nedavno osvojeni Kup BiH, četvrti u klupskoj istoriji, ali sigurno će tim Igora Štimca biti motivisan da se revanšira hercegovačkom rivalu.

Široki Brijeg, koji se takođe bori za plasman u evropska takmičenja, gostuje na "Koševu" ekipi Sarajeva, a u derbiju začelja sastaju se dobojska Sloga i Radnik iz Bijeljine.

Autor Nebojša Šatara
17:26

Evo i startera za meč Borca i Želje

Borac: Jurkas, Paskval, Saničanin, Juričić, Vuković, Hrelja, Hiroš, Grahovac, Erera, Rogan, Skorup. Trener: Vinko Marinović.

Željezničar: Abdulahović, Odinaka, Alić, Bičakčić, Pejić, Krpić, Vinisijus, Dragović, Galčev, Sedorf, Radovac. Trener: Adin Mulaosmanović.

17:13

Manijaci nakon šest godina opet u Banjaluci

  Kako je prenio ATV, najvatrenije pristalice Želje će doći na Gradski stadion poslije šest godina. U pitanju je oko 300 tzv. Manijaka.

17:07

Ko vodi Želju u Banjaluci?

  Nakon ostavke Save Miloševića, ekipu plavih sa "Grbavice" danas će u Banjaluci voditi privremeni trener Adin Mulaosmanović.

16:51

Sloga i Rudar Prijedor najugroženiji

  Kad je u pitanju opstanak u Premijer ligi BiH, najugroženiji su posljednja Sloga iz Doboja i prijedorski Rudar na pretposljednjem mjestu i potrebno im je čudo do kraja sezone da ostanu u eliti.

Posušje i Radnik imaju po 33 boda i biće zanimljivo do kraja sezone ko će uspjeti da izbori opstanak. 

16:47

"Rođeni" ostali bez trofeja Kupa BiH, ali Evropa je na dohvat ruke

  Iako nisu uspjeli da osvoje pehar u Kupu BiH, izabranici Ibre Rahimića su veoma blizu ovjere plasmana u evropska takmičenja. Velež ima sedam bodova više od Željezničara, a osam u odnosu na Široki Brijeg. "Matematički" je Mostarcima u posljednja tri kola dovoljno da osvoje dva boda, a već danas bi udarili evropski pečat ukoliko bi Željo bio poražen u Banjaluci, a Široki Brijeg na "Koševu".

16:30

Parovi 

PREMIJER LIGA BIH - 34. KOLO:

Sarajevo - Široki Brijeg
Borac - Željezničar
Sloga - Radnik
Zrinjski - Posušje
Velež - Rudar Prijedor

16:26

