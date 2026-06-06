Branko Lazić progovorio je i o sukobu sa Kvinsijem Milerom i sjetio se da su se umalo potukli u svlačionici poslije meča.

Izvor: MN PRESS

Najtrofejniji košakaš Zvezde Branko Lazić proveo je 14 godina u klubu i učestvovao u pisanju istorije crveno-bijelih, sarađujući pritom sa stotinama saigrača. Jedan od njih bio je i Kvinsi Miler, Amerikanac koga navijači crveno-bijelih zbog sjajnih igara vole i 10 godina poslije odlaska iz kluba, ali koji je pravio i velike probleme u crveno-bijelom.

Malo ko je tada znao da je Miler dovodio i saigrače do ludila, pa je kapiten Branko Lazić morao da ga "prevaspita" u svlačionici.

"Bilo je to poslije utakmice u Sremskoj Mitrovici protiv Mege. Bio je to meč ABA lige, a on je nešto baš loše odigrao. Mučimo se, vodimo dva razlike, gubimo četiri, non-stop se mijenja vođstvo. I on ne staje, šutira iako ima skor 1-14 i nema šanse da pogodi, niti mu ide. I da se razumijemo, nije problem ako te ne ide, ali trči nazad, trudi se, radi nešto, bori se", rekao je Lazić u podkastu kod "Luke i Kuzme".

Vidi opis Branko Lazić progovorio o sukobu sa Kvinsijem Milerom: "Pala mi klapna, ušao sam u svlačionicu i zaključao vrata" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Nastavila se utakmica, ali se situacija nije promijenila na terenu.

"Prošlo je prvo poluvrijeme, krenulo drugo, mi ne možemo da proigramo. Nije neka razlika, ali odlaze na 'plus šest', a mi nemamo šanse da pogodimo, da izvučemo faul, ne ide. A, Kvinsi šutira kako dobije loptu. U jednom momentu mu skrenem pažnju da se smiri, on odmahne rukom. Nema veze, 'ajde".

"Zatim slijede još dva dva napada i sticajem okolnosti, dajem trojku, sljedeći napad promašujem, pa onda dajem trojku i ulazimo u egal. Pozvan je tajm-aut i krećemo ponovo - mi u napadu, stojim na 45 stepeni prema košu, trojica igrača Kvinsija okružila na 'kapici' i dok stojim na tri mjetra od njega potpuno sam, on šutira preko ruku".

Lazić je u trenutku pobjesnio.

"Pala mi je klapna i tu krećem. Mislim da je to bilo pred sam kraj meča. Kreće nešto, što se kaže, američki sočno. Dejo Radonjić traži tajm-aut, dolazi do mene, da se smirim. Ma vidi... To je to. Ja sam zacrtao, čekam da uđem u svlačionicu i to je to. Nema tu šta, nekako smo dobili meč."

"Ušao sam u svlačionicu i zaključao vrata"

Vidi opis Branko Lazić progovorio o sukobu sa Kvinsijem Milerom: "Pala mi klapna, ušao sam u svlačionicu i zaključao vrata" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: DS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 11 11 / 11

Čim se utakmica završila, svima je bilo jasno da mogu da nastanu ozbiljni problemi u svlačionici.

"Idemo ka svlačionici... Kondicioni trener me hvata, viče 'stani, nemoj'. Kažem mu 'možeš samo i ti da dobiješ ili da me pustiš'. Ušao sam u svlačionicu, zaključao vrata. Krenemo da razgovaramo zaista. On ponovo kreće da se ponaša nekako... Vide mnogi tada da je vrag odnio šalu..."

Priznao je da poslije svega toga jesu izgladili odnose, ali da njihovo odnos nikad više nije bio isti.

"Ustaju tada Dženkins i Simonović. Kvinsi iza njih nastavlja i viče im da me puste. Ovi govore 'nemoj molim te'. Poenta priče je da se ništa nije desilo, ali je bilo jako blizu da se desi. Jesmo izgladili odnos, ali nije bilo kao ranije. Sa Đenkom nikad nisam imao takvu situaciju, sa Cirbesom sam imao par, ali se to desilo na treningu ili utakmici i ideš dalje. Sa Kvinsijem onako, nisam sa njim 'kliknuo' na početku. Bili smo okej, sarađivali smo na terenu, ali poslije toga nije bilo to bilo baš tako", zaključio je.

Šta se dogodilo sa Kvinsijem poslije Zvezde?

Branko Lazić je poslije te sezone ostao još devet godina u klubu i postavio nedostižne rekorde, a Kvinsi Miler je u ljeto 2016. otišao iz Zvezde u Makabi i doživio jako tešku povredu i prije nego što se priključio ekipi, igrajući košarku u Americi. Dugo se oporavljao i više nikad nije bio u stanju da igra na nivou kao u Beogradu, pa je nastupao na Tajvanu, Portugalu, na Filipinima, gdje je 2024. i završio. U međuvremenu je pregovarao sa Cibonom, ali nije uspio da prođe ljekarske preglede.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:58 Kvinsi Miler: Zvezda moze na Fajnal for Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)