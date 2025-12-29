Otkriveno zašto su Teodosić i Lazić otišli iz Zvezde: "Bio sam prisutan, predsjednik je bio krajnje fer"

Sportski direktor Crvene zvezde Milan Dozet pričao o razlozima odlaska Miloša Teodosića i Branka Lazića iz kluba.

Prošlosezonski veterani Crvene zvezde Miloš Teodosić (38) i Branko Lazić (36) dobili su tokom proljeća i ljeta ponudu da ostanu u klubu na drugim pozicijama, ali su ih odbili, rekao je sportski direktor Zvezde Milan Dozet. Na godišnjoj konferenciji za novinare u Beogradu, on je otkrio da je isto 2024. ponuđeno i Stefanu Markoviću (37), ali da kao bivši košarkaš razumije zašto su sva trojica otišli iz Zvezde.

"Miloš je neko ko je završio karijeru i znali smo na pola sezone da je njegova posljednja. Klub je pričao sa igračima, kao i sa Stefanom Markovićem kome je nuđeno da ostane u klubu na funkciji koju je želio. Nuđeno im je i kao bivši igrač razumijem njihovo neostajanje u klubu, jer žele da probaju druge stvari u životu. Cijelog života su tu i sada im je potrebno godinu-dvije da probaju neke druge stvari. Sa Teodosićem se pričalo i nije dogovoreno", rekao je Dozet.

Isto se odnosi i na najtrofejnijeg igrača u istoriji kluba, Branka Lazića.

"Branku Laziću je ponuđena funkcija, ali je insistirao na tome da želi da igra bar još dvije godine i podržali smo ga u tome, nemamo ništa protiv toga, ali vrata Zvezde su im otvorena, da se vrate kada odluče. Predsjednik je bio krajnje fer i bio sam prisutan, a razumijem i njih kao bivši igrač", dodao je on.

Branko Lazić bio je deceniju i po član Crvene zvezde i u njoj je postao igrač sa najviše odigranih utakmica (838), sa najviše odigranih evropskih utakmica (290), rekorder u broju osvojenih trofeja (26) i sedmostruki osvajač ABA lige, devetostruki prvak Srbije, sa isto toliko osvojenih trofeja u nacionalnom Kupu Radivoja Koraća. Povrh toga, sa Zvezdom je igrao i u plej-ofu Evrolige.

Miloš Teodosić proveo je dvije sezone u Zvezdi, od 2023. do 2025, čime je ostvario svoju dječačku želju da zaigra za klub koji voli i od tog sna nije odustajao ni kada je bio najbolji košarkaš Evrope, noseći dres Olimpijakosa, CSKA i reprezentacije Srbije.