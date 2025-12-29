logo
Promjena na klupi Crvene zvezde: Odlazi tvorac čuda protiv Fenerbahčea

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Pomoćni trener Zvezde Tomislav Tomović napušta klub i nastavlja samostalnu karijeru u inostranstvu, saznaje MONDO. Ove sezone je "otpisane" crveno-bijele doveo do pobjede protiv šampiona Evrolige.

Tomislav Tomić napušta Crvenu zvezdu Izvor: MN PRESS

Pomoćni trener u KK Crvena zvezda Tomislav Tomović (42) napušta Mali Kalemegdan i nastaviće da razvija samostalnu trenersku karijeru u Rusiji, saznaje MONDO. Stručnjak koji je ove jeseni vodio Zvezdu do pobjede protiv Fenerbahčea u Evroligi napustiće crveno-bijele poslije dvije godine, koliko je bio asistent Janisu Sferopulosu i Saši Obradoviću. Uz to, on je i asistent u stručnom štabu selektora Srbije Dušana Alimpijevića.

Tomislav Tomović je dugogodišnji "vojnik" crveno-bijelih, u kojima je početkom 21. vijeka počeo i igračku karijeru kao plejmejker. Trenerskom poslu posvetio se 2010. godine kao asistent u OKK Beogradu. Tri godine je samostalno vodio Slodes, od 2012. od 2015, a zatim je bio asistent Aleksandru Kesaru u Kini.

Od juna 2022. godine radio je u Megi kao pomoćnik trenera Marka Baraća, poslije čega je uslijedio njegov povratak na Mali Kalemegdan.

Bonus video: Ovacije za Tomislava Tomovića u Beogradskoj areni

Pogledajte

00:16
Ovacije za Tomislava Tomovića
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Tagovi

KK Crvena zvezda Tomislav Tomović

