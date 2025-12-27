logo
"Počeli su da povraćaju u toku utakmice": Igračima Cedevita Olimpije pozlilo u toku meča sa Zvezdom

"Počeli su da povraćaju u toku utakmice": Igračima Cedevita Olimpije pozlilo u toku meča sa Zvezdom

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Trener Cedevita Olimpije oglasio se posle ubedljivog poraza od Zvezde

Kosarkasi cedevita olimpije povracali protiv zvezde Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Trener Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović čestitao je Zvezdi ubjedljivu pobjedu protiv njegovog tima i objasnio da su njegovi igrači imali zdravstvenih problema i prije i tokom utakmice u "Pioniru".

"Čestitke ekipi i treneru Zvezde na dominantnoj pobjedi. Utakmica je bila kakvu ste vidjeli, to je ta Evroliga protiv Evrokup nivoa. Snaga, energija, atletika, momenti u kojima se vide dominacija i snaga Zvezde".

"Nije da je neki alibi, nemamo široki roster, ali Di-Džej Stjuart se vraća iz bolesti, bez Roka Radovića i veličine na pozicijama 'tri' i 'četiri' teško smo mogli da odgovorimo. Plus, u toku utakmice su mi još dvojica igrača krenula da povraćaju, ne znam da li je virus...", rekao je crnogorski stručnjak.

"Ne znam da li je grip, pola ekipe mi je zaraženo"

Izvor: MN PRESS

Nije htio Mitrović da od tog problema pravi alibi.

"To nas poremeti, ne mogu da kažem da je alibi na ovu lijepu i čistu pobjedu. Jedino što mogu da kažem da je pozitivno od nas je da smo stavili na ABA ligašku scenu Derina Čana, našeg juniora koji je prošle godine bio povrijeđen, sada igra juniorsku ABA ligu, polako se priključuje i noćas je malo pokazao talenta. To je plus, što se tiče ostalog - ne mogu da se pohvalim ni sa čim".

Šta je bilo drugačije u meču u Ljubljani, u kojem je Cedevita Olimpija pobijedila u dramatičnoj završnici?

"Nije bilo jedno četiri igrača od ovih, Monekea i ekipe. I mi smo u padu, moja ekipa je u padu, Gibson je bio pod pitanjem, kašljuca, ne znam da li je grip, pola ekipe mi je u tome, i ja sam bio. Ali ne pravim alibi, odigrali smo u Ljubljani dobar meč, večeras smo imali mali priključak na 13 razlike, ali odmah su reagovali".

(MONDO)

Tagovi

KK Cedevita Olimpija KK Crvena zvezda ABA liga Zvezdan Mitrović

