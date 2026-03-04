logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Milenković i Forest zaustavili Siti i "pogurali" Arsenal ka tituli: Kakvi šokovi u Premijer ligi

Milenković i Forest zaustavili Siti i "pogurali" Arsenal ka tituli: Kakvi šokovi u Premijer ligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nikola Milenković je sa Notingem Forestom zaustavio Mančester siti i praktično pogurao Arsenal do titule u Premijer ligi.

Notingem Forest odigrao 2:2 sa Mančester sitijem Izvor: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia

Nikola Milenković je sa Notingem Forestom zaustavio Mančester siti (2:2) praktično "pogurao" Arsenal do titule u Premijer ligi. Nevjerovatna utakmica, dva evrogola gostiju i remi koji je najviše obradovao "tobdžije" i sve one koji navijaju za londonski klub koji je ponovo igrao anti-fudbal, ali osvaja bodove.

Mančester siti je dva puta vodio, golovima Semenja i Rodrija, ali je prvo Gibs Vajt prelijepim golom petom u 56. minutu izjednačio prvi put, da bi Anderson u 76. poslao "bombu" sa oko 20 metara i donio bod gostima. Siti je imao inicijativu, šanse su se ređale, nekoliko puta su tražili penal, sudija Ingland nije nijednom ni razmatrao da pokaže na "kreč", a onda je u 98. minutu Muriljo sa gol linije izbacio šut koji je spriječio ekipu Pepa Gvardiole da dođe do trijumfa u posljednji čas.

Arsenal je na gostovanju pobijedio Brajton golom Bukaja Sake u 9. minutu. Doduše, lopta je poslije njegovog udarca promijenila pravac, prevarila Verbrugena, ali je gol pripisan jednom od najboljih igrača Arsenala. Tim Mikela Artete je igrao onako kako igra cijele sezone. Prekidi, odugovlačenje igre, čak je Brajton u drugom poluvremenu imao 62 odsto lopte u posjedu, bolje šanse, više šuteva i dodavanja, dok se Arsenal branio i odbranio. Bitniji su im mnogo bodovi nego ljepota igre i to je jasno. Arsenal je prvi sa 67 bodova, Siti ima 60 i meč manje.

Čelsi je deklasirao Aston Vilu u gostima (4:1) iako je domaći tim poveo golom Daglasa Luiza, ali je Žoao Pedro do kraja dao het-trik, upisao se i Kol Palmer i tako najavio veliku borbu za mjesto među prva četiri tima koje vodi u Ligu šampiona.

Rezultati:

  • Aston Vila - Čelsi 1:4
  • Brajton - Arsenal 0:1
  • Fulam - Vest Hem 0:1
  • Mančester siti - Notingem Forest 2:2



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Premijer liga Notingem Forest Mančester siti Arsenal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC