Trener Vest Hema zabranio igraču da diže tegove!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
0

Trener Vest Hema zabranio igraču da diže tegove Izvor: John Mallett / imago sportfotodienst / Profimedia

Trener fudbalera Vest Hema Nuno Espirito Santo zabranio je igraču Adami Traoreu da diže tegove u klupskom trening centru.

Nuno je opisao mišićnu građu Traorea kao "nevjerovatnu", ali je i upozorio da ovaj 30-godišnji fudbaler već "nosi dovoljno težine".

"Njegovi mišići su nevjerovatni, to je genetika. Takvu genetiku ima već dugo i trebalo bi izbjegava teretanu. Rekao sam mu da se drži podalje od teretane", rekao je Espirito Santo na konferenciji za novinare.

"Mislim da je to jedna od stvari koju mora da shvati. Već nosi dovoljno težine. Radiće vježbe prevencije u teretani, ali nema dizanja tegova", dodao je on.

Traore je ove sezone odigrao 20 utakmica za Fulam u svim takmičenjima prije nego što je u januaru prešao u Vest Hem. Od prelaska u novi klub je upisao četiri nastupa u Premijer ligi kao zamjena, dok je u startnoj postavi bio samo u četvrtom kolu FA kupa protiv trećeligaša Barton Albiona.

Espirito Santo, koji je već sarađivao sa Traoreom u Vulverhemptonu, rekao je da će njegova šansa doći, dok se tim bori za opstanak u Premijer ligi.

"Traore je jedinstven. Nema mnogo igrača u svjetskom fudbalu sa njegovim sposobnostima, brzinom i vještinama u situacijama jedan na jedan. On je talenat koji moramo iskoristiti, ali će trebati vremena. Mora da se prilagodi i razume dinamiku tima", rekao je trener Vest Hema.

Fudbaleri Vest Hema gostovaće sutra Fulamu, u utakmici 29. kola Premijer lige. Vest Hem je trenutno na 18. mjestu na tabeli sa 25 bodova, dva manje od Notingem Foresta koji je prvi iznad opasne zone.

(mondo.ba/Kurir)

