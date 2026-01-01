Prvog dana u 2026. potrošili 50 miliona evra: Samo ovako se može do opstanka u Premijer ligi

Tati Kasteljanos i Pablo stižu u Vest hem da spase klub iz Londona od ispadanja iz Premijer lige.

Izvor: Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia

Vest hem stoji loše na tabeli Premijer lige i u 2026. godinu ušao je sa 18. pozicije, tako da je čim se otvorio zimski prelazni rok - potrošio preko 50 miliona evra. Potreban je bio napadač Vest hemu i zato su odmah doveli dvojicu, kako ni slučajno ne bi ugrozili ostanak u elitnom rangu engleskog fudbala.

Prvi će u redove "čekićara" Tati Kasetljanos iz Lacija za koga će biti plaćeno čak 29 miliona evra, dok će oko 23 miliona evra iznositi transfer Pabla iz Žil Visentea.

Kasteljanos inače ima 27 godina i ove sezone ne blista u dresu Lacija za koji je postigao samo dva gola, ali je prošle godine bio dobar i imao je 10 pogodaka u Seriji A. Inače se radi o nekadašnjem igraču Njujork sitija i Đirone koji je do sada odigrao i dvije utakmice za reprezentaciju Argentine.

Kada je u pitanju Brazilac Pablo, radi se o napadaču koji je u julu plaćen samo 250 hiljada evra, a sada bi mogao da košta i sto puta više. Postigao je deset golova za Žil Visente i privukao tako pažnju daleko moćnijih klubova.

Prethodno je Vest hem napustio Niklas Filkrug (pozajmica u Milan), dok je Kalum Vilson češće bio povrijeđen nego što je igrao, tako da nema sumnje da ćemo u nastavku sezone Kasteljanosa i Pabla gledati u napadu kod trenera Nuna Espirita Santa. Za početak, prvo moraju njemu da sačuvaju posao u Londonu.