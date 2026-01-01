logo
Haos u Čelsiju, trener pred otkazom: Novi problemi u novogodišnjoj noći

Haos u Čelsiju, trener pred otkazom: Novi problemi u novogodišnjoj noći

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Enco Mareska mogao bi uskoro da dobije otkaz u Čelsiju zbog loših rezultata u posljednje vrijeme

Enco Mareska (45) mogao bi da dobije otkaz u Čelsiju u narednom periodu. Njegov posao je u opasnosti zbog serije loših rezultata engleskog kluba. Ne zna za pobjedu u Premijer ligi još od 13. decembra i sada je klupa postala "užarena".

"Budućnost Enca Mareske je pod razmatranjem. Tenzija raste i sumnje su sve veće. Klub i menadžer prave procjenu posljednjih rezultata i cjelokupne situacije", poručio je pouzdani italijanski novinar Fabricio Romano.

Uprkos slabijim rezultatima Čelsi je na petom mjestu u Premijer ligi sa 30 bodova, 15 manje od gradskog rivala Arsenala. U Ligi šampiona je na 13. mestu i male su šanse da će se naći među osam i direktnom prolazu u osminu finala.

Enco Mareska Čelsi Premijer liga

