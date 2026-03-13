Borac m:tel protiv Gračanice traži novi trijumf: "Idealan termin za biti u Boriku i podržati nas!"

Nebojša Grahovac i Arsenije Bubić najavili su okršaj sa Gračanicom (nedjelja, 17.00).

Izvor: RK Borac m:tel

Nakon prošlosedmičnog trijumfa u derbiju nad Vogošćom, rukometaši Borca m:tel ponovo će igrati pred banjalučkom publikom.

Crveno-plavi, koji su trenutno drugoplasirani u šampionatu, dočekaće u nedjelju ekipu Gračanice (17.00), koja u posljednjih nekoliko godina ne leži banjalučkom premijerligašu. U posljednjih osam odmjeravanja snaga, Borac m:tel je jednom trijumfovao, u oktobru 2024. godine. Osim toga, uknjižena su i četiri remija te tri poraza.

"U dobroj smo formi, imamo samo taj nesrećni poraz u Ljubuškom, ali na pravom smo putu. Mislim da dobre igre i dobra atmosfera obećavaju i da ćemo i na ovoj sljedećoj utakmici odigrati sto posto. Utakmica je u nedjelju, nadam se da će publika doći u što većem broju jer je termin od 17.00 časova, idealno da se bude u Boriku i bodre rukometaši Borca", rekao je golman Borca m:tel Nebojša Grahovac, istakavši da je Gračanica ekipa koja zaslužuje bolji plasman (sedmi sa 15 bodova, op.a.).

"Gračanica je skup dobrih pojedinaca, naročito na bekovskoj poziciji, gdje imaju pet ili šest bekova u rotaciji. To im je najjača snaga, igraju dobru odbranu, tranzicija im je takođe jedna od boljih u ligi. Gračanica može da dođe u nezavidnu poziciju jer imaju 15 bodova kao i još nekoliko timova u donjem dijelu, ali mislim da je to ekipa koja je sastavljena za gornji dio tabele. Radili smo to cijele ove sedmice, spremali se maksimalno i znamo koji su nam aduti. Naša odbrana sada sa Vladimirom Vranješom dobija još veću notu, takođe i kad je napad u pitanju. Mislim da svi pored njega mogu da profitiraju, pogotovo ovi mladi igrači", rekao je veteran na golu Borca, pruživši podršku mladom rukometašu Andriji Pećancu, koji i dalje vodi najvažniju bitku.

"I dalje je u bolnici, nadam se da će brzo ozdraviti i da ćemo ga uskoro gledati u Boriku."

Arsenije Bubić pozvao je publiku da u što većem broju dođe u Borik.

"Osjetna je promjena u posljednjim domaćim utakmicama, što se tiče publike. Svakako da nam to imponuje i osjetimo taj vjetar u leđa. Što se tiče Gračanice, radi se svakako o ekipi koja igrački ne zaslužuje da bude u tom dijelu tabele. Pravljeni su vjerovatno za vrh i mnogo bolje igraju u nastavu nego što je to bio slučaj u jesenjem dijelu sezone. U prethodna dva kola su dosta dobro odigrali protiv favorizovanih ekipa (poraz u Vogošći 31:30 iz deveterca i pobjeda protiv Zrinjskog 29:24, op.a.)", rekao je Bubić, dodavši:

"Mislim da smo ove sedmice dobro trenirali, trener Mikić je iskoristio ovaj period da popravi neke naše individualne greške kojih ima dosta. Radili smo dosta na taktičko-tehničkim stvarima, što moramo da pokažemo u nedjelju na terenu. Smatram da smo se dobro spremili, analizirajući rivala ali i našu igru protiv Vogošće. Mislim da ćemo, ako budemo pravi, rezultat uopšte neće doći u pitanje."

PREMIJER LIGA BiH – 19. kolo

Borac m:tel – Gračanica

Vogošća – Leotar

Maglaj – Krivaja

Bosna – Sloga

Izviđač – Sloboda

Konjuh – Goražde

Derventa - Zrinjski

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)