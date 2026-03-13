"Pogledaj me i nasmij se!" Teniser iz Hong Konga iznervirao Džumhura, pogledajte sukob o kojem se priča!

Damir Džumhur imao je šta da kaže rivalu u trećem setu.

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur eliminisan je u drugom kolu čelendžera u Dominikanskoj Republici.

Džumhura je rezultatom 2:1 u setovima, poslije preokreta, porazio predstavnik Hong Konga Kolman Vong, ali je rezultat ovog duela pao u sjenu incidenta koji se dogodio u trećem setu. Naime, nakon što je Džumhur odservirao duplu servis-grešku, 123. reket svijeta glasno je uzviknuo "Yes".

Iznerviralo je to Džumhura, koji je na pauzi između dva gema imao šta da kaže rivalu.

"Zabavno, ha?", nekoliko puta je ponovio Džumhur, koji nije htio da sjedne na svoje mjesto. Nakon što teniser iz Hong Konga nije odgovorio, rođeni Sarajlija nije prestajao:

"Pogledaj me i nasmij se", insistirao je teniser iz BiH, ali je bilo kakva reakcija protivnika izostala.

Pogledajte ovaj obračun:

