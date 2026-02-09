logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Damir Džumhur izgubio na startu turnira u Buenos Ajresu

Damir Džumhur izgubio na startu turnira u Buenos Ajresu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Najbolji teniser Bosne i Hercegovine Damir Džumhur poražen je u prvom kolu ATP turnira iz serije 250 u Buenos Ajresu.

Damir Džumhur ispao na startu turnira u Argentini Izvor: pepphoto / Horst Mauelshagen / imago sportfotodienst / Profimedia

Džumhur nije dobro počeo prvi turnir nakon Australijan opena.

Sarajliju je na startu turnira u prestonici Argentine savladao Hugo Delijen iz Bolivije rezultatom 2:0 u setovima 6:4, 6:1.

Bolivijac, koji je 167. igrač na ATP listi, slavio je za sat i 15 minuta.

U prvom setu se Damir dobro držao do 10. gema, u kojem je izgubio svoj servis i samim tim omogućio vođstvo Delijenu od 1:0 u setovima.

Džumhur se gotovo nije ni pojavio na terenu u drugom setu, osvojio je samo jedan gem za ubjedljivih 6:1 u korist bolivijskog tenisera.

Bolivijca u narednom kolu očekuje duel protiv prvog nosioca Franciska Ćerundola iz Argentine.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Damir Džumhur Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC