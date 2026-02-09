Damir Džumhur izgubio na startu turnira u Buenos Ajresu

Najbolji teniser Bosne i Hercegovine Damir Džumhur poražen je u prvom kolu ATP turnira iz serije 250 u Buenos Ajresu.

Džumhur nije dobro počeo prvi turnir nakon Australijan opena.

Sarajliju je na startu turnira u prestonici Argentine savladao Hugo Delijen iz Bolivije rezultatom 2:0 u setovima 6:4, 6:1.

Bolivijac, koji je 167. igrač na ATP listi, slavio je za sat i 15 minuta.

U prvom setu se Damir dobro držao do 10. gema, u kojem je izgubio svoj servis i samim tim omogućio vođstvo Delijenu od 1:0 u setovima.

Džumhur se gotovo nije ni pojavio na terenu u drugom setu, osvojio je samo jedan gem za ubjedljivih 6:1 u korist bolivijskog tenisera.

Bolivijca u narednom kolu očekuje duel protiv prvog nosioca Franciska Ćerundola iz Argentine.

