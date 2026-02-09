Damir Džumhur izgubio na startu turnira u Buenos Ajresu

Najbolji teniser Bosne i Hercegovine Damir Džumhur poražen je u prvom kolu ATP turnira iz serije 250 u Buenos Ajresu.
Džumhur nije dobro počeo prvi turnir nakon Australijan opena.
Sarajliju je na startu turnira u prestonici Argentine savladao Hugo Delijen iz Bolivije rezultatom 2:0 u setovima 6:4, 6:1.
Bolivijac, koji je 167. igrač na ATP listi, slavio je za sat i 15 minuta.
U prvom setu se Damir dobro držao do 10. gema, u kojem je izgubio svoj servis i samim tim omogućio vođstvo Delijenu od 1:0 u setovima.
Džumhur se gotovo nije ni pojavio na terenu u drugom setu, osvojio je samo jedan gem za ubjedljivih 6:1 u korist bolivijskog tenisera.
Bolivijca u narednom kolu očekuje duel protiv prvog nosioca Franciska Ćerundola iz Argentine.
Primer triunfo en la gira sudamericana✅— Iván Aguilar (@ivabianconero)February 9, 2026
Hugo Dellien se anota a la 2da ronda en Buenos Aires con victoria sobre Damir Dzumhur 6-4 y 6-1
El boliviano viene desde la Quay
No ganaba un partido a nivel ATP desde mayo pasado#ArgOpen2026pic.twitter.com/i4v0iPIHjJ
