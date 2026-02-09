Džumhur počinje svoj prvi turnir nakon Australijan opena!

Naibolji bh. teniser nalazi se u Buenos Ajresu, gdje će nastupiti na turniru iz serije 250.
Najbolji bh. teniser Damir Džumhur počeće ovog ponedjeljka nastup na svom prvom turniru nakon Australijan openu. Rođeni Sarajlija, trenutno 62. reket planete, nastupiće na smotri u Buenos Ajresu, koja se igra na šljaci, a čiji će pobjednik osvojiti 250 ATP bodova.
Džumhurov prvi rival u glavnom gradu Argentine biće Hugo Delijen iz Bolivije, koji je godinu dana mlađi od bh. predstavnika, a koji u ovom trenutku zauzima 167. mjesto na ATP listi. Ovaj meč počinje u 17.00 časova po našem vremenu.
Inače, Džumhur će u Argentini nastupiti i u dublu, pa će tako tokom sutrašnjeg dana, u paru sa Tomislavom Brkićem, ukrstiti koplja sa italijansko-argentinskom kombinacijom Lućano Darderi – Tomas Martin Ečeveri.
Inače, u slučaju da danas trijumfuje nad teniserom iz Bolivije, Džumhur će se u narednom kolu sastati sa Argentincem Fransiskom Serundolom, prvim nosiocem na turniru, koji je prošle godine stigao do finala. U borbi za trofej ga je, međutim, porazio Žoao Fonseka.
Bio bi to, zanimljivo, drugi susret Džumhura i Serundola u roku od dvadesetak dana, s obzirom na to da je 19. igrač na planeti porazio u drugom kolu Otvorenog prvenstva Australije.
(mondo.ba)