Džumhur počinje svoj prvi turnir nakon Australijan opena!

Džumhur počinje svoj prvi turnir nakon Australijan opena!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Naibolji bh. teniser nalazi se u Buenos Ajresu, gdje će nastupiti na turniru iz serije 250.

Damir Džumhur na turniru u Buenos Ajresu Izvor: X/Screenshot

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur počeće ovog ponedjeljka nastup na svom prvom turniru nakon Australijan openu. Rođeni Sarajlija, trenutno 62. reket planete, nastupiće na smotri u Buenos Ajresu, koja se igra na šljaci, a čiji će pobjednik osvojiti 250 ATP bodova.

Džumhurov prvi rival u glavnom gradu Argentine biće Hugo Delijen iz Bolivije, koji je godinu dana mlađi od bh. predstavnika, a koji u ovom trenutku zauzima 167. mjesto na ATP listi. Ovaj meč počinje u 17.00 časova po našem vremenu.

Inače, Džumhur će u Argentini nastupiti i u dublu, pa će tako tokom sutrašnjeg dana, u paru sa Tomislavom Brkićem, ukrstiti koplja sa italijansko-argentinskom kombinacijom Lućano Darderi – Tomas Martin Ečeveri.

Inače, u slučaju da danas trijumfuje nad teniserom iz Bolivije, Džumhur će se u narednom kolu sastati sa Argentincem Fransiskom Serundolom, prvim nosiocem na turniru, koji je prošle godine stigao do finala. U borbi za trofej ga je, međutim, porazio Žoao Fonseka.

Bio bi to, zanimljivo, drugi susret Džumhura i Serundola u roku od dvadesetak dana, s obzirom na to da je 19. igrač na planeti porazio u drugom kolu Otvorenog prvenstva Australije.

(mondo.ba)

