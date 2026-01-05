logo
Damir Džumhur izgubio u prvom meču 2026. godine

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Najbolji teniser Bosne i Hercegovine porazom je počeo 2026. godinu i to na turniru u Hong Kongu.

Damir Džumhur Atina osmina finala Izvor: JASPER JACOBS / AFP / Profimedia

Sarajliju je na startu turnira savladao Portugalac Nunjo Borhes rezultatom 2:0, u setovima 4:6, 3:6 za sat i 16 minuta.

Portugalski teniser, inače 45. na ATP listi oduzeo je Džumhuru servis na samom početku meča, ali je Damir uspio da vrati brejk u šestom gemu, da bi potom odmah Borhes napravio ribrejk i priveo set kraju - 4:6.

U drugom setu je bh. teniser čak tri puta gubio svoj servis, a Portugalac samo jednom što je bilo više nego dovoljno da prođe u osminu finala turnira u Hong Kongu.

Tamo će ga čekati pobjednik duela između Hrvata Marina Čilića i Adrijana Manarina iz Francuske.

Nakon neuspjeha u Hong Kongu, Džumhur će igrati na turniru u Adelejdu, što će mu biti posljednja priprema za prvi grend slem sezone - Australijan open.

Inače, Damir je trenutno 66. reket planete.

(MONDO)

Damir Džumhur Tenis

