Damir Džumhur izgubio u prvom meču 2026. godine

Najbolji teniser Bosne i Hercegovine porazom je počeo 2026. godinu i to na turniru u Hong Kongu.

Izvor: JASPER JACOBS / AFP / Profimedia

Sarajliju je na startu turnira savladao Portugalac Nunjo Borhes rezultatom 2:0, u setovima 4:6, 3:6 za sat i 16 minuta.

Portugalski teniser, inače 45. na ATP listi oduzeo je Džumhuru servis na samom početku meča, ali je Damir uspio da vrati brejk u šestom gemu, da bi potom odmah Borhes napravio ribrejk i priveo set kraju - 4:6.

U drugom setu je bh. teniser čak tri puta gubio svoj servis, a Portugalac samo jednom što je bilo više nego dovoljno da prođe u osminu finala turnira u Hong Kongu.

Tamo će ga čekati pobjednik duela između Hrvata Marina Čilića i Adrijana Manarina iz Francuske.

Nakon neuspjeha u Hong Kongu, Džumhur će igrati na turniru u Adelejdu, što će mu biti posljednja priprema za prvi grend slem sezone - Australijan open.

Inače, Damir je trenutno 66. reket planete.

Victoria inaugural



Nuno Borges es el primero en anotarse a la 2da ronda en Hong Kong luego del triunfo sobre Damir Dzumhur por 6-4 y 6-3



El portugués viene de firmar su mejor temporada en 2025, registrando 3️⃣0️⃣ victorias



#BOCHKTOpic.twitter.com/vZFN3kqj3m — Iván Aguilar (@ivabianconero)January 5, 2026

(MONDO)