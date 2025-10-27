logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Džumhur protiv Argentinca na startu Mastersa u Parizu: Kecmanović potencijalni rival u drugom kolu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Najbolji bh. teniser danas igra meč prvog kola.

damir džumhur Izvor: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što je uspješno prebrodio dva kvalifikaciona kola, Damir Džumhur je izborio nastup na Mastersu u Parizu.

Najbolji bh. teniser danas počinje takmičenje na posljednjem turniru iz serije 1000 prije završne smotre u Torinu, a u prvom kolu će imati izuzetno zahtjevan zadatak.

Za rivala će imati Argentinca Fransiska Čerundola, trenutno 21. igrača planete, a ovaj meč, prema rasporedu, neće početi prije 14.00 časova. Sa Čerundolom se Damir sastao samo jednom u dosadašnjem toku karijere, u julu ove godine u švedskom Baštadu.

Argentinac je na toj smotri bio prvi, a Džumhur sedmi nosilac. Odmjerili su snage u četvrtfinalu, koje je pripalo Čerundolu rezultatom 2:1 u setovima (6:0, 3:6, 6:3).

Pobjednik ovog meča će u drugom kolu igrati protiv uspješnijeg iz duela Amerikanca Aleksandra Kovačevića, "laki luzera" kojeg je Džumhur porazio u drugom kolu kvalifikacija, i Srbina Miomira Kecmanovića.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

