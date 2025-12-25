Od sada važe pravila Veljka Paunovića: Svi igrači Srbije će ih dobiti napismeno u "kodeksu reprezentativca"

Kodeks reprezentativca Srbije je velika novina u radu nacionalnog tima.

Izvor: MN PRESS

Novi selektor Srbije Veljko Paunović i Fudbalski savez Srbije unijeli su potpunu novinu u reprezentaciju - kodeks reprezentativca Srbije.

U pitanju je knjiga vrijednosti i pravila ponašanja koja će biti primijenjena u svim selekcijama, a naslov je snažan i simboličan: "Zavjet za pobjedu".

"To je dokument koji govori o disciplini, poštovanju, zajedništvu i karakteru. O onome što mora da prethodi svakom rezultatu. Svakoj pobjedi", objašnjeno je.

Selektor Veljko Paunović je simbolično uručio prvi primjerak Kodeksa reprezentativca najperspektivnijem igraču Srbije Vasiliju Kostovu. U kodeksu su poruke fudbalerima i fudbalerkama podijeljene u nekoliko poglavlja, poput "Fudbal kao način život", "Timski duh - osnova svega", "Sedam vrijednosti vrhunskog sportiste", "Tri stava šampiona", "Ponašanje u reprezentaciji", "Poruka za roditelje"...

Uz tekst himne Bože pravde, sve reprezentativce dočekaće i pozdravna poruka selektora:

"Čestitamo ti! Od danas si reprezentativac Srbije. To nije samo status, to je identitet. Nosiš grb, zastavu, istoriju i budućnost naše zemlje na grudima. Svaki trening, svaka utakmica, svaki javni nastup - sve što uradiš od ovog trenutka, govori o tebi, ali i o Srbiji. Od ovog trenutka, mi smo tim."

"Naš cilj nije samo da pobjeđujemo, naš cilj je da budemo ekipa koja zna zašto pobjede dolaze - zbog vrijednosti, odnosa, rada i discipline. Ti si važan dio toga. Bez tebe nema kompletnog mozaika."

Citati velikana za srpske reprezentativce

Izvor: Fudbalski savez Srbije

Uz podsjećanje igrača da "bez tima nema ničega", navedene su i važne poruke slavnih trenera i njihovi čuveni citati o značaju tima za uspjeh.

Pep Gvardiola : "Nikada ne bismo ništa osvojili da nismo od samog početka bili tim - jeli, pili, živjeli, trenirali, igrali i borili se na terenu kao jedan. Bez timskog duha, nema ni uspjeha."

: "Nikada ne bismo ništa osvojili da nismo od samog početka bili tim - jeli, pili, živjeli, trenirali, igrali i borili se na terenu kao jedan. Bez timskog duha, nema ni uspjeha." Žoze Murinjo : "Tajna uspjeha je da pojedinac shvati da je tim na prvom mjestu. Samo kada tim ima uspjeh, pojedinac dolazi do izražaja."

: "Tajna uspjeha je da pojedinac shvati da je tim na prvom mjestu. Samo kada tim ima uspjeh, pojedinac dolazi do izražaja." Aleks Ferguson : "Šampioni se ponašaju kao tim, prije nego što postanu šampioni."

: "Šampioni se ponašaju kao tim, prije nego što postanu šampioni." Džon Vuden : "Pravljenje tima je dug proces i zahtijeva mnogo rada, truda i strpljenja. Ne hvatajte prečice - one vode u propast."

: "Pravljenje tima je dug proces i zahtijeva mnogo rada, truda i strpljenja. Ne hvatajte prečice - one vode u propast." Arsen Venger: "Kada sam 1998. godine osvojio Premijer ligu, imao sam fantastičnu grupu momaka koji su bili spremni da daju sve od sebe u svakom trenutku za dobrobit tima."

FSS i selektor Paunović podsjetili su igrače čemu služi priručnik.

"Fudbal je složena igra. Mnoge stvari ne možemo da kontrolišemo (sudija, vrijeme, sreća, odluke protivnika). Zato je naša obaveza da ono što jeste u našim rukama - vrijednosti, odnosi, ambijent i profesionalizam - držimo na najvišem nivou. Ovaj priručnik je vodič kroz te vrijednosti."

Pogledajte neke dijelove priručnika koji će biti obavezan svim reprezentativcima Srbije: