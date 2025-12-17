logo
Edin Džeko i Sergej Barbarez se ne slažu oko najboljeg igrača svijeta: Isto vrijedi za selektora i kapitena Srbije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Pogledajte za koga su glasali kapiteni reprezentacije BiH i Srbije Edin Džeko i Aleksandar Mitrović, te selektori Sergej Barbarez i Veljko Paunović u izboru za najboljeg igrača svijeta na FIFA The Best nagradama.

za koga su paunovic i mitrovic glasali u izboru fifa the best Izvor: NFSBIH.BA/promo

Usman Dembele je nakon Zlatne lopte, koju dodjeljuje francuski list "Frans fudbal", zvanično proglašen za najboljeg fudbalera svijeta i u izboru "FIFA". Na "The Best" nagradama, koje su nešto manje priznate u fudbalskim krugovima od Zlatne lopte, vidjeli smo ponovo dominaciju osvajača Lige šampiona sa Pari Sen Žermenom.

Trijumfovao je u glasovima ispred Lamina Jamala i Kilijana Mbapea, a vrlo brzo poslije ceremonije objavljeni su i svi glasovi, odnosno kako su glasali selektori, kapiteni reprezentacija i novinari.

Edin Džeko odabrao je Usmana Dembelea, potom Jamala i na kraju Mohameda Salaha, dok je selektor "zmajeva" Sergej Barbarez svoj glas dao Hariju Kejnu, a drugi izbor bio mu je fudbaler PSŽ-a i selekcije Francuske Dembele, dok je na treću poziciju uvrstio Kilijana Mbapea..

Aleksandar Mitrović je kao najboljeg igrača svijeta izabrao Usmana Dembelea, na drugo mjesto stavio je Kilijana Mbapea, dok je na treće mjesto postavio Vitinju iz Pari Sen Žermena. Tako kod njega nije bilo prostora za drugoplasiranog u izboru Lamina Jamala iz Barselone.

Izvor: MN Press/YouTube/FIFA/Screenshot

Što se tiče Veljka Paunovića - kod njega nije bilo mjesta za Usmana Dembelea, ali ni za Lamina Jamala. Tako je kod njega za igrača godine postavljen Mbape, a zatim slijede Pedri (Barselona) i Nuno Mendeš (PSŽ).

Evo i kompletnih glasova svih kapitena, selektora i novinara u izboru FIFA The Best 2025:

Evo i spiska nagrađenih:

  • The Best FIFA fudbalerka godine - Ajtana Bonmati
  • The Best FIFA fudbaler godine - Usman Dembele
  • The Best FIFA golmanka - Hana Hampton
  • The Best FIFA golman - Đanluiđi Donaruma
  • The Best FIFA ženski trener - Sarina Vigman
  • The Best FIFA muški trener - Luis Enrike
  • FIFA Marta nagrada - Lizbet Ovalje
  • FIFA Puškaš nagrada - Santijago Montijel
  • FIFA nagrada za navijače - Navijači Zaho SC
  • FIFA fer-plej nagrada - dr Harlass-Nojking, SSV Jan Regensburg
  • FIFA tim godine u muškom fudbalu: Đanluiđi Donaruma (Pari Sen Žermen/Mančester siti), Ašraf Hakimi (Pari Sen Žermen), Vilijan Pačo (Pari Sen Žermen), Virdžil van Dajk (Liverpul), Bruno Mendeš (Pari Sen Žermen), Džud Belingem (Real Madrid), Pedri (Barselona), Vitinja (Pari Sen Žermen), Kol Palmer (Čelsi), Lamin Jamal (Barselona), Usman Dembele (Pari Sen Žermen)
  • FIFA tim godine u ženskom fudbalu: Hana Hampton (Čelsi), Irene Paredes (Barselona), Lusi Bronza (Čelsi), Ona Batlje (Barselona), Lija Vilijamson (Arsenal), Ajtana Bonmati (Barselona), Klaudija Pinja (Barselona), Patri Gižaro (Barselona), Alesija Ruso (Arsenal), Aleksija Puteljas (Barselona), Mariona Kaldentej (Arsenal).

(MONDO)

