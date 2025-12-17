Pogledajte za koga su glasali kapiteni reprezentacije BiH i Srbije Edin Džeko i Aleksandar Mitrović, te selektori Sergej Barbarez i Veljko Paunović u izboru za najboljeg igrača svijeta na FIFA The Best nagradama.

Izvor: NFSBIH.BA/promo

Usman Dembele je nakon Zlatne lopte, koju dodjeljuje francuski list "Frans fudbal", zvanično proglašen za najboljeg fudbalera svijeta i u izboru "FIFA". Na "The Best" nagradama, koje su nešto manje priznate u fudbalskim krugovima od Zlatne lopte, vidjeli smo ponovo dominaciju osvajača Lige šampiona sa Pari Sen Žermenom.

Trijumfovao je u glasovima ispred Lamina Jamala i Kilijana Mbapea, a vrlo brzo poslije ceremonije objavljeni su i svi glasovi, odnosno kako su glasali selektori, kapiteni reprezentacija i novinari.

Edin Džeko odabrao je Usmana Dembelea, potom Jamala i na kraju Mohameda Salaha, dok je selektor "zmajeva" Sergej Barbarez svoj glas dao Hariju Kejnu, a drugi izbor bio mu je fudbaler PSŽ-a i selekcije Francuske Dembele, dok je na treću poziciju uvrstio Kilijana Mbapea..

Aleksandar Mitrović je kao najboljeg igrača svijeta izabrao Usmana Dembelea, na drugo mjesto stavio je Kilijana Mbapea, dok je na treće mjesto postavio Vitinju iz Pari Sen Žermena. Tako kod njega nije bilo prostora za drugoplasiranog u izboru Lamina Jamala iz Barselone.

Izvor: MN Press/YouTube/FIFA/Screenshot

Što se tiče Veljka Paunovića - kod njega nije bilo mjesta za Usmana Dembelea, ali ni za Lamina Jamala. Tako je kod njega za igrača godine postavljen Mbape, a zatim slijede Pedri (Barselona) i Nuno Mendeš (PSŽ).

Evo i kompletnih glasova svih kapitena, selektora i novinara u izboru FIFA The Best 2025:

Vidi opis Edin Džeko i Sergej Barbarez se ne slažu oko najboljeg igrača svijeta: Isto vrijedi za selektora i kapitena Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FIFA Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: FIFA Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: FIFA Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: FIFA Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: FIFA Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: FIFA Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: FIFA Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: FIFA Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: FIFA Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: FIFA Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: FIFA Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: FIFA Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: FIFA Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: FIFA Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: FIFA Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: FIFA Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: FIFA Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: FIFA Br. slika: 18 18 / 18 AD

Evo i spiska nagrađenih:

The Best FIFA fudbalerka godine - Ajtana Bonmati

- Ajtana Bonmati The Best FIFA fudbaler godine - Usman Dembele

- Usman Dembele The Best FIFA golmanka - Hana Hampton

- Hana Hampton The Best FIFA golman - Đanluiđi Donaruma

- Đanluiđi Donaruma The Best FIFA ženski trener - Sarina Vigman

- Sarina Vigman The Best FIFA muški trener - Luis Enrike

- Luis Enrike FIFA Marta nagrada - Lizbet Ovalje

- Lizbet Ovalje FIFA Puškaš nagrada - Santijago Montijel

- Santijago Montijel FIFA nagrada za navijače - Navijači Zaho SC

- Navijači Zaho SC FIFA fer-plej nagrada - dr Harlass-Nojking, SSV Jan Regensburg

- dr Harlass-Nojking, SSV Jan Regensburg FIFA tim godine u muškom fudbalu : Đanluiđi Donaruma (Pari Sen Žermen/Mančester siti), Ašraf Hakimi (Pari Sen Žermen), Vilijan Pačo (Pari Sen Žermen), Virdžil van Dajk (Liverpul), Bruno Mendeš (Pari Sen Žermen), Džud Belingem (Real Madrid), Pedri (Barselona), Vitinja (Pari Sen Žermen), Kol Palmer (Čelsi), Lamin Jamal (Barselona), Usman Dembele (Pari Sen Žermen)

: Đanluiđi Donaruma (Pari Sen Žermen/Mančester siti), Ašraf Hakimi (Pari Sen Žermen), Vilijan Pačo (Pari Sen Žermen), Virdžil van Dajk (Liverpul), Bruno Mendeš (Pari Sen Žermen), Džud Belingem (Real Madrid), Pedri (Barselona), Vitinja (Pari Sen Žermen), Kol Palmer (Čelsi), Lamin Jamal (Barselona), Usman Dembele (Pari Sen Žermen) FIFA tim godine u ženskom fudbalu: Hana Hampton (Čelsi), Irene Paredes (Barselona), Lusi Bronza (Čelsi), Ona Batlje (Barselona), Lija Vilijamson (Arsenal), Ajtana Bonmati (Barselona), Klaudija Pinja (Barselona), Patri Gižaro (Barselona), Alesija Ruso (Arsenal), Aleksija Puteljas (Barselona), Mariona Kaldentej (Arsenal).

BONUS VIDEO:

Pogledajte 03:58 Veljko Paunović o kodeksu reprezentacije Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)