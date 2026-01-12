Poznato kad se Nikola Jokić vraća na parket

Stigle nove informacije o povredi koljena Nikole Jokića.

Nikola Jokić zbog povrede koljena pauzira još od kraja 2025. godine i čini se da oporavak ide po planu, posebno jer su navijači primijetili da i na utakmicama koje ne igra za Nagetse - kada je praktično u ulozi trenera - nesmetano može da šeta i ne služi se nikakvim pomagalima.

Ipak, Denver sa njim ne želi da rizikuje, makar i po cijenu toga da Somborac ostane bez MVP nagrade zbog pravila koja od skoro važe u NBA. Sada su stigle i prognoze koje kažu da se u januaru neće vraćati na teren.

"Početak februara sve više djeluje kao najraniji realan termin za povratak Nikole Jokića i Kema Džonsona u sastav Denver Nagetsa, pošto su obojica van terena zbog nedavnih povreda koljena", napisao je poznati američki novinar Mark Stajn koji važi za jednog od onih sa najtačnijim informacijama.

Ako tako bude, jasno je da će Jokić ostati bez šanse da osvoji MVP nagradu, pošto će biti diskvalifikovan zbog "manjka mečeva", a Denver čeka jako težak period do tada jer igra praktično bez pola tima.

Za sada, učinak Denvera bez Jokića je 5-3, što i nije tako loše kada se sve uzme u obzir sa kim Adelman mora da igra.

